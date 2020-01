Lâm ĐồngTrần Ngọc Đức (30 tuổi, quê Lâm Đồng) làm đại lý bán phần mềm có chức năng theo dõi ngoại tình, nghe lén, trộm tài khoản... trên điện thoại.

Cảnh sát khám xét nhà Đức. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 18/1, Đức và nhiều đồng phạm bị Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ về hành vi Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác theo Điều 289 BLHS.

Nhà chức trách thu 7 thẻ tài khoản ngân hàng, máy tính xách tay, 6 điện thoại, ôtô, xe phân khối lớn và nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán phần mềm gián điệp...

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, Đức cầm đầu đường dây mua bán phần mềm gián điệp điện thoại, làm đại lý cho website của hacker nước ngoài http://www.cell-phones-tracker.com và https://tispy.net, sau đó thành lập trang https://xxxdong.com, https://xxxdoi.app rao bán, nhận cài đặt phần mềm cho những người có nhu cầu theo dõi người khác, đánh cắp dữ liệu...

Ngoài ra, Đức cũng lập Fanpage Facebook (thu hút hơn 4.000 lượt thích, hơn 5.000 người theo dõi) và làm kênh Youtube để quảng cáo, rao bán các dịch vụ của mình.

Phần mềm gián điệp khi được cài đặt vào điện thoại di động có thể đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng, email, Viber, Zalo, Facebook, các giao dịch Internet banking... rồi chiếm quyền kiểm soát nhưng chủ thể không hề hay biết. Những dữ liệu này sẽ được được chuyển đến máy chủ lưu trữ tại nước ngoài.

Tài sản của nhóm Đức được cho là do phạm tội mà có. Ảnh: Công an cung cấp.

Cơ quan điều tra xác định, tính đến lúc bị bắt, nhóm Đức mua bán thành công với hơn 1.200 khách hàng tại các tỉnh thành, trong đó phần lớn là ở Lâm Đồng, TP HCM...

"Người sử dụng điện thoại di động khi thấy những dấu hiệu bất thường như máy điện thoại nóng, xử lý chậm, tốc độ tiêu thụ dữ liệu lớn, thời lượng pin giảm nhanh, tự động khởi động lại máy, chức năng định vị GPS, wifi tự động bật... có thể đã bị phần mềm gián điệp kiểm soát", Bộ Công an khuyến cáo.

Quốc Thắng