Đường dây đưa người Thanh Hóa vượt biên sang Trung Quốc làm việc

Sau khi thu tiền của người lao động, Đông tổ chức vượt biên bằng bè mảng sang Quảng Đông làm việc chui.

Ngày 8/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay vừa khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng nghi can Bùi Đình Đông (44 tuổi, ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) về tội Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Nhóm người ở huyện Hậu Lộc đang tổ chức vượt biên thì bị cảnh sát ngăn chặn. Ảnh: L.S.

Cơ quan điều tra cho hay, Đông từng có thời gian làm việc chui ở Trung Quốc nên thông thạo đường đi. Từ đầu năm 2018 đến nay, Đông đã rủ rê, lôi kéo hàng chục người đang có nhu cầu tìm việc làm ở các xã ven biển huyện Hậu Lộc trốn sang Trung Quốc lao động trái phép.

Để đưa những người này đến được Trung Quốc, Đông thường thuê xe khách vận chuyển lên Cao Bằng sau đó tổ chức cho họ vượt sông bằng bè mảng sang tỉnh Quảng Đông làm việc tại các xưởng sản xuất đồ chơi trẻ em.

Trước khi vượt biên, Đông thu mỗi người 1.100 nhân dân tệ (khoảng 3,3 triệu đồng) và khi đến Trung Quốc, các chủ xưởng tại đây trả công cho Đông thêm 100 nhân dân tệ một người.

Thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh có hàng chục nghìn lượt lao động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. 41 người lao động chui tại Trung Quốc tử vong chưa đưa được thi thể về quê, 6 trường hợp khác đang mất tích. Gần 3.000 trường hợp bị nhà chức trách Trung Quốc bắt, trục xuất về nước hoặc bị đưa ra xét xử.