Đường dây đánh xóc đĩa quy bị phát hiện

Hải PhòngÔng Bùi Trắc Dạn (51 tuổi) tham gia điều hành đường dây cờ bạc hoạt động tại Hải Phòng, Quảng Ninh.

Ngày 1/11, ông Dạn (51 tuổi, trú xã Văn Phong, huyện Cát Hải) cùng Trần Thị Nga (45 tuổi, trú Quảng Ninh), Phạm Thị Vinh (57 tuổi, huyện Cát Hải) và 13 người đã bị khởi tố để điều tra hành vi đánh bạc, đại tá Phạm Hồng Thắng (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hải Phòng) cho biết.

Ngày 24/10, công an bắt quả tang 18 người tuổi 37-59 đang sát phạt dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại nhà bà Vinh. Từ đây, nhà chức trách phát hiện đường dây cờ bạc lưu động do ông Dạn và Nga tổ chức. Người tham gia chủ yếu đến từ Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Nghệ An và được tổ chức đưa đón đến nơi sát phạt tại Hải Phòng hoặc Quảng Ninh.

Sới bạc hoạt động từ 14 đến 16h, hoặc từ 23h đến 1h sáng hôm sau, có bố trí nơi ăn, nghỉ.