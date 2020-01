Đường dây cho vay tín dụng đen lãi suất 700% một năm

Thừa Thiên - HuếNguyễn Sỹ Trung (44 tuổi, quê Nghệ An) thành lập 5 cơ sở cho vay nặng lãi ở TP Huế với lãi suất cho vay lên đến 700% một năm.

Ngày 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa 6 cơ sở cho vay tín dụng đen trên địa bàn hai tỉnh, đều thuộc Công ty Tín Đạt do Nguyễn Sỹ Trung (44 tuổi, quê Nghệ An) đứng đầu.

Công an khám xét trụ sở nhóm cho vay tín dụng đen ở Huế. Ảnh: Trần Hồng.

Trong đó, với 5 cơ sở cho vay tín dụng đen ở TP Huế, Trung ủy quyền cho Nguyễn Duy Dương, Nguyễn Thị Nhụy, Hà Thị Thu Hiền, Vũ Duy Đức và Nguyễn Đức Thịnh đứng ra quản lý. Trung theo dõi việc cho vay và thu nợ thông qua phần mềm.

Theo công an, thủ đoạn của nhóm là cho vay tiền, người vay dùng ôtô, xe máy có giấy tờ chính chủ của họ làm thủ tục bán cho nhóm trên. Sau đó nhóm này sẽ cho người vay thuê lại xe của họ vừa bán để đi lại. Với người muốn vay tiền nhưng không có tài sản để bán, nhóm vẫn làm thủ tục cho vay và tính lãi suất theo ngày.

Nhóm cho vay với lãi suất từ 109,5%/năm đến 182,5%, thậm chí có trường hợp cho vay với lãi suất hơn 700%/năm. Từ tháng 8/2016 đến nay, chỉ tính tại Thừa Thiên Huế, 5 cơ sở trên đã cho 1.420 người vay tổng số tiền hơn 21,2 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,6 tỉ đồng.

Võ Thạnh