Đường dây cho vay nặng lãi tại Nghệ An bị phát hiện

Từ Hải Phòng, Thiệu vào Nghệ An lập nhóm "tín dụng đen"cho hơn 100 người vay 9 tỷ đồng.

Ngày 2/6, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) khởi tố bị can, bắt Nguyễn Văn Thiệu (31 tuổi, trú tại Hải Phòng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bị can Thiệu tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, Thiệu vào Nghệ An "hợp tác" làm ăn với một số người để tổ chức cho vay nặng lãi với lãi suất hơn 140%/năm. Khi nhận tiền, người vay phải bớt lại 20% cho Thiệu để trừ dần vào tiền lãi.

Đến hẹn, con nợ không trả gốc hoặc phát sinh thêm lãi, Thiệu cho đàn em tìm gặp, đe dọa, khủng bố tinh thần.

Cuối tháng 5, cảnh sát bắt Thiệu, thu 8 sổ ghi chép vay nợ.

Nhà chức trách xác định, từ tháng 8/2018 đến tháng 5, nhóm của Thiệu cho hơn 100 người vay tổng cộng 9 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Cơ quan công an đang mở rộng chuyên án.