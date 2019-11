Đường dây cho vay 50 triệu đồng tính lãi 1,3 tỷ

Hải PhòngNhóm "tín dụng đen" cho khách hàng vay với lãi suất hơn 5.000% một năm, người vay 50 triệu đồng trong 4 tháng phải trả 1,3 tỷ đồng.

7 thanh niên bị bắt. Ảnh: CAHP

7 thanh niên trong đường dây này đã bị tạm giữ hình sự, ngày 11/11, Công an Hải Phòng cho biết.

Theo cơ quan công an, nhóm này hoạt động chủ yếu tại khu vực Hải An, Ngô Quyền, Lê Chân và An Lão. Một trong những nạn nhân là chị Đặng Thị Tuyết (28 tuổi, công tác tại Hà Nội). Đầu tháng 7, chị Tuyết vay 50 triệu đồng của Phạm Minh Đức (23 tuổi). Đến hạn, biết nạn nhân chưa có tiền, Đức giới thiệu chị này với Quách Đức Anh để vay tiền trả mình. Đức Anh sau đó lại giới thiệu chị Tuyết với đồng phạm trong nhóm.

Chị Tuyết sa vào "vòng xoáy" vay - trả nợ mà không thể dứt và buộc phải chấp nhận mức lãi suất từ 178% một năm đến 5.475%.

Chưa đầy 4 tháng, từ việc vay 50 triệu đồng chị Tuyết phải trả lãi tới 300 triệu đồng song vẫn bị tính nợ lên tới hơn một tỷ đồng.

Ngày 8/11, tại quận Ngô Quyền, 7 thành viên trong nhóm cho vay nặng lãi Nguyễn Văn Tuấn (31 tuổi), Quách Anh (23 tuổi), Phạm Đức Trung (21 tuổi), Nguyễn Trung Tuyến (37 tuổi), Trần Viết Dũng (20 tuổi), Phạm Ngọc Nhật (22 tuổi) và Hoàng Ngọc Sơn (26 tuổi) bị bắt quả tang khi đang thu tiền vay trả góp do chị Tuyết trả.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.