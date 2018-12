Đường dây cá độ 35 tỷ đồng trong một tuần bị triệt phá

Ngày 27/6, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) cho biết đơn vị cùng Cục C50 Bộ Công an đã điều động hàng trăm cảnh sát đột kích vào các tụ điểm cá độ tại Hà Tĩnh và Nghệ An, nhà chức trách đang tạm giữ hình sự Đặng Phương Nam (24 tuổi) cùng 12 người để điều tra tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, theo điều 321, 322 Bộ luật hình sự 2015.

Nghi can Nam (ngoài cùng bên phải) cùng các chân rết trong đường dây đánh bạc. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Nhà chức trách cáo buộc, là người cầm đầu đường dây, từ tháng 5 Nam liên lạc với hai người đàn ông sống ở Nghệ An và nước ngoài để mở hai tài khoản cá độ bóng đá qua mạng. Các bên thống nhất thứ hai hàng tuần sẽ "chốt sổ" tính thắng thua, thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản.

Có được tài khoản tổng đại lý, Nam chia thành các tài khoản nhỏ cho đại lý cấp dưới và mạng lưới này tiếp tục chia nhỏ tiếp nhằm lôi kéo nhiều người tham gia. Nam khai người cá độ ít nhất là một triệu đồng, cao nhất tới 400 triệu đồng.

Cảnh sát ước tính, trong một tuần diễn ra World Cup 2018, số tiền giao dịch của đường dây là hơn 35 tỷ đồng.