Đường dây bán thiếu nữ ra nước ngoài giá 30-55 triệu đồng

Ngày 18/6, VKSND Tối cao đã chuyển cáo trạng tới VKSND tỉnh Quảng Ninh để truy tố bị can Nguyễn Văn Tuấn (Hải Dương) về tội Mua bán người.

Cáo trạng xác định, Tuấn cầm đầu đường dây đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán thông qua một người phụ nữ Việt Nam tên Hạnh sống ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Tuấn liên hệ với Hạnh, còn Ngô Quốc Viện và Vũ Mạnh Viện tìm phụ nữ.

Tháng 12/2014, qua mạng xã hội Facebook, Quốc Viện làm quen với nữ sinh một trường cao đẳng nghề ở miền Trung rồi giả vờ ngỏ lời yêu đương. Sau một thời gian, anh ta lấy cớ muốn đưa người yêu đi du lịch, rủ cô gái này cùng Tuấn sang Trung Quốc chơi.

Tới cửa khẩu Móng Cái, Tuấn liên hệ với Hạnh rồi bố trí Quốc Viện đưa nạn nhân qua cửa khẩu, sang Đông Hưng, Trung Quốc bán với giá gần 30 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn trên, tháng 7/2015, qua mạng xã hội, Quốc Viện quen biết và rủ hai cô gái sang Trung Quốc "du lịch". Sau đó, Quốc Viện liên lạc với Tuấn bán một nạn nhân được hơn 30 triệu đồng.

Cô gái còn lại do có tình cảm nên Quốc Viện không muốn bán. Thấy thế, Hạnh giữ thiếu nữ lại, yêu cầu anh ta tìm người thay thế mới cho nạn nhân về. Hai cô gái may mắn được công an Trung Quốc giải thoát, đưa về Việt Nam.

Được công an Trung Quốc giải cứu, một cô gái khác đã tố cáo bị Vũ Mạnh Viện và Tuấn cho uống thuốc mê rồi đưa qua cửa khẩu Móng Cái sang Đông Hưng (Trung Quốc) bán cho Hạnh với giá 55 triệu đồng.

Mạnh Viện và Quốc Viện bị bắt giữ, lần lượt bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt sáu năm và 13 năm tù tội Mua bán người.

Tuấn bỏ trốn, sau đó bị Công an thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) bắt giữ về tội Cố ý gây thương tích. Với tội danh này, anh ta phải nhận 30 tháng tù giam. Sau đó, tung tích của kẻ buôn người này bị phát hiện.