Dự thảo Luật An ninh mạng được chỉnh lý thế nào trước khi thông qua?

Về lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, Thường vụ Quốc hội cho hay lực lượng này đã được tổ chức, bố trí tại Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, còn ở các bộ, ngành khác và địa phương chỉ quy định bố trí lực lượng bảo vệ an ninh mạng.