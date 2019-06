Dụ ông chủ rời công ty, nhân viên tổ chức ăn trộm két sắt

Một nhóm người Hàn Quốc lập mưu khiêng két sắt khỏi công ty, đánh cắp được hơn 4,7 tỷ đồng.

Ngày 20/6, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can với Yoon Sanggi (44 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản, đồng thời ra quyết định truy nã nghi can Choi Taeyeol (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc).

Cuối tháng 10/2018, cùng Choi và một người đồng hương khác, Yoon lên kế hoạch trộm cắp tài sản tại công ty mình đang làm việc do nắm rõ quy luật hoạt động.

Trưa 29/10/2018, Yoon cung cấp mật khẩu cửa ra vào cho đồng phạm. Nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm, Yoon rủ ông chủ đi ăn trưa.

Trong lúc đó, Choi cùng đồng bọn đưa ôtô đến công ty để khiêng trộm két sắt. Thuê người phá khoá, cả nhóm lấy được 900 triệu đồng, 150.000 USD, một số sổ tiết kiệm với tổng trị giá 4,7 tỷ đồng.

Đầu tháng 11/2018, khi bị cảnh sát triệu tập, Yoon đã thừa nhận cùng đồng bọn lên kế hoạch trộm két sắt.

Sau thời gian dài truy tìm tang vật, làm rõ đồng phạm và thu hồi được 2,7 tỷ đồng, cơ quan chức năng đã ra các quyết định tố tụng trên.