Dụ bố mẹ nghèo bán con làm vợ ở Trung Quốc giá 100 triệu đồng

Cô gái 6 năm sống tủi nhục khi bị bắt cóc, bán làm vợ

Ngày 14/12, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can, bắt Moong Thị Mùi (30 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về tội Mua bán trẻ em dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ, đầu năm 2016 Mùi tới một gia đình có kinh tế khó khăn ở huyện Kỳ Sơn nói có thể giúp con gái họ sang Trung Quốc lấy chồng và sẽ trả 100 triệu đồng. Gia đình này đồng ý cho con gái 15 tuổi đi theo Mùi, cam kết sau đó không kiện cáo gì.

Moong Thị Mùi tại cơ quan công an. Ảnh: Hải Bình.

Mùi sau đó đưa cô gái đi xe khách từ Nghệ An ra Quảng Ninh rồi vượt biên qua Trung Quốc. Mùi bán nạn nhân cho một người đàn ông địa phương với giá khoảng 180 triệu đồng. Về Việt Nam, Mùi đưa cho bố mẹ nạn nhân 100 triệu đồng như lời hứa.

Một năm sau, Mùi tiếp tục đưa bé gái 13 tuổi ở Nghệ An qua Trung Quốc bằng thủ đoạn tương tự.

Nhà chức trách cho hay gần đây nhận được đơn tố giác của quần chúng về thủ đoạn của Mùi nên xác minh. Ngày 13/12, người đàn bà này bị bắt.