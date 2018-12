Đồng Nai tạm đình chỉ điều tra vụ án sà lan đâm sập cầu Ghềnh

Tài công chạy sà lan đâm sập cầu Ghềnh được tại ngoại / Nhùng nhằng xác định thiệt hại vụ án sập cầu Ghềnh

Ngày 12/7, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, bị can đối với Phan Thế Thượng (63 tuổi) và Trần Văn Giang (36 tuổi) về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn và Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy.

Hiện trường vụ án sà lan đâm sập cầu Ghềnh. Ảnh: Phước Tuấn

Cơ quan cảnh sát điều tra cho rằng đến nay hội đồng định giá vẫn chưa có kết luận thẩm định giá trị thiệt hại của vụ án trong khi thời hạn điều tra đã hết. "Khi nào có kết luận của hội đồng định giá, chúng tôi sẽ phục hồi điều tra vụ án, bị can trở lại", kết luận của cơ quan điều tra nêu.

Theo cáo trạng, Thượng giao cho Giang lái tàu kéo sà lan chở cát từ Trà Vinh lên Đồng Nai. Trưa 20/3/2016, tàu đi trên sông Đồng Nai thì bị tắt máy, sà lan trôi tự do sau đó đâm sập mố cầu Ghềnh khiến hai nhịp cầu sập xuống sông.

Tai nạn khiến đường sắt Bắc - Nam tê liệt hơn 3 tháng, thiệt hại về kinh tế được đánh giá rất nghiêm trọng. Thượng và Giang sau đó bị bắt giữ.

Hai bị can trong vụ án được tạm đình chỉ điều tra. Ảnh: Phước Tuấn.

Trong 3 lần mở phiên tòa xét xử, TAND TP Biên Hòa đều trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Nguyên nhân tập trung ở phần định giá tài sản thiệt hại của vụ án. Hội đồng định giá tài sản thiệt hại và điều tra viên cũng được mời đến tòa nhưng vấn đề này vẫn chưa được làm rõ.

Phước Tuấn