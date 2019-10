Đời thăng trầm của 'nữ hoàng sắc đẹp mafia'

ItalyTrả thù cho cái chết của chồng mới cưới là trùm tội phạm, người đẹp Assunta Maresca tự truy tìm hung thủ, bắn 29 phát đạn.

Assunta Maresca sinh năm 1935 trong một gia đình làm việc cho tổ chức mafia lâu đời Camorra, Italy. Bố của Assunta là trùm buôn lậu thuốc lá tại thị trấn Castellammare, gần thành phố Naples. Những thành viên khác trong gia đình cũng thường xuyên phạm tội.

Dù có gương mặt khả ái và được đặt biệt danh "Pupetta" ("Bé búp bê"), Assunta sớm bộc lộ thiên hướng bạo lực, từng rút dao đâm bạn học nhưng không bị truy tố vì nạn nhân rút đơn tố cáo. Thiếu nữ được coi là không hổ danh với biệt hiệu "Lampitelli" ("Nhanh như chớp") của gia đình với kỹ thuật dùng dao nhanh như mọi thành viên trong gia đình.

Năm 19 tuổi, Assunta trở thành hoa khôi của cuộc thi sắc đẹp địa phương và lọt vào tầm ngắm của Pasquale Simonetti - trùm bảo kê nắm quyền quyết định giá cả thị trường rau củ quả của địa phương và thường buôn lậu hàng hóa. Hai người tổ chức lễ cưới lớn và hoành tráng vào tháng 4/1955, sau khi Pasquale ra tù. Sau hôn lễ, Pasquale thể hiện ý định cải tà quy chính vì Assunta nhưng không có cơ hội. Anh ta bị đối thủ Antonio Esposito thuê người hạ sát chỉ ba tháng sau cưới.

Theo lời khai trước tòa sau này, Assunta nói Antonio Esposito bắt đầu quay sang dọa dẫm mình nên buộc phải tự vệ vì phía cảnh sát không có động tĩnh gì. Khi đang mang thai 6 tháng, Assunta và em trai chưa thành niên lên kế hoạch giết Antonio bằng chính khẩu súng mà người chồng quá cố trao cho khi cưới.

Assunta và chồng mới cưới Pasquale Simonetti. Ảnh: Bettmann/CORBIS.

Sau thời gian truy lùng, Assunta và em trai tìm gặp Antonio Esposito tại quán bar ở địa phương vào tháng 8/1955. Chỉ chờ đối phương giới thiệu xong danh tính, cô rút súng từ trong túi xách, hai tay nắm chặt rồi bắn liền 29 phát đạn vào kẻ thù. Assunta và em trai bị bắt chỉ vài tháng sau, đứa con được sinh ra trong tù.

Nhà chức trách mất bốn năm mới đưa Assunta ra tòa vào tháng 4/1959. Phiên tòa gây chia rẽ dư luận giữa một bên ủng hộ hành động tự vệ trả thù của Assunta, còn một bên phản đối bạo lực băng đảng và cho rằng vụ giết người được lên kế hoạch trước. Ngoại hình của bị cáo lập tức thu hút công chúng, Assunta được gắn biệt danh "diva tội phạm".

Trước tòa, Assunta cố gắng tô vẽ mình là người đáng được cảm thông, nói đang có thai nhưng bị đe dọa nên vừa phải tự vệ vừa muốn trả thù cho chồng quá cố. Assunta khai giết người trong lúc kích động và với mục đích tự vệ.

Tuy nhiên, cơ quan công tố đã thành công phản bác rằng vụ giết người thực tế là một phần của cuộc chiến giành lãnh thổ giữa các băng đảng. Tòa án sau đó tuyên phạt Assunta 18 năm tù, em trai bị 12 năm tù vì giúp sức. Sau khi kháng án, bản án của Assunta được giảm xuống còn 13 năm, em trai được tha bổng.

Trong tù, danh tiếng của Assunta cũng giúp cô ta được đối xử tốt. Assunta được cho nằm giường tốt nhất và có thể nói đỡ cho các tù nhân khác. Một số người kể cô ta thường dành thức ăn cho phạm nhân yếu thế nhất và bảo vệ họ.

Cuộc đời nhiều mất mát của nữ hoàng sắc đẹp mafia Italy Assunta (áo xanh) đóng phim sau khi ra tù. Video: Fabio Germoglio.

Sau gần 10 năm tù, Assunta được trả tự do sớm vào tháng 4/1965. Làm lại cuộc đời, Assunta tận dụng sự nổi tiếng và tham gia đóng một bộ phim vào năm 1967 với kịch bản lấy cảm hứng từ cuộc đời mình, rồi sau đó mở hai cửa hàng quần áo.

Năm 1970, Assunta lại quay trở về thế giới tội phạm khi yêu Umbterto Ammaturo, tên trùm chuyên buôn lậu súng và ma túy cho tổ chức tội phạm Camorra. Hai người có với nhau một cặp song sinh nhưng không cưới. Tuy vậy, hạnh phúc một lần nữa không kéo dài lâu.

Năm 1974, con trai của Assunta với chồng trước bị sát hại trên đường tới gặp Umbterto. Cái chết của con trai làm Assunta nghi ngờ Umberto đứng sau chuyện này vì đứa con quá giống bố đẻ và có tham vọng lớn, hơn nữa nhiều lần công khai tỏ ra không ưa bạn trai của mẹ.

Umberto bị bắt giữ vì nghi có liên quan tới án mạng này nhưng được trả tự do vào năm 1975 do thiếu bằng chứng. Quan hệ giữa Assunta và bạn trai âm thầm rạn nứt. Hai người ly thân vào năm 1982.

Cùng năm đó, cuộc chiến tranh giành lãnh thổ nổ ra giữa băng đảng của Assunta và bạn trai với một băng đảng mafia khác ở địa phương, dẫn tới cái chết của người bác sĩ tâm thần kiêm chuyên gia tội phạm học và khoa học pháp y. Người này ban đầu vốn là thành viên băng đảng của Assunta và bạn trai nhưng sau đó quay sang giúp đỡ thủ lĩnh băng đảng đối lập thoát án tù bằng tạo làm chứng rằng hắn bị bệnh tâm thần.

Khuôn mặt khả ái của Assunta Maresca. Ảnh: Italy On This Day.

Sau cái chết của kẻ phản bội, Umberto không bị cảnh sát động tới, nhưng Assunta tiếp tục bị giam giữ vì nghi ngờ có liên quan. Cuối cùng, Assunta được trả tự do vì không đủ chứng cứ nhưng bị tịch thu mọi tài sản vì tình nghi dính líu tới tổ chức tội phạm Camorra.

Từ đó, Assunta sống ẩn dật tại quê hương. Hiện ở vào độ tuổi 80, cựu hoa khôi được cho là thường qua lại căn hộ ở thị trấn Castellammare và khu nghỉ mát Sorrento dọc vịnh biển. Cuộc đời của Assunta tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng cho serie phim truyền hình Italy năm 2013 nhưng seri này bị chỉ trích là ca ngợi tội phạm.

Quốc Đạt (Theo Italy On This Day, All That’s Interesting)