Nghệ AnMạc Văn Liệu (53 tuổi) bị cáo buộc dùng gậy gây án mạng khi thấy em họ hái lá chè xanh.

Ông Liệu bị khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng về tội Giết người, Công an tỉnh Nghệ An ngày 16/3 cho biết.

Tối 2/3, ông Liệu trên đường đi nhậu trở về nhà ở xã Yên Hợp (huyện Quỳ Hợp) thì phát hiện em họ Mạc Văn Hoạt (52 tuổi) đang hái chè xanh trong vườn nhà mình.

Ông dùng gậy tre đánh vào đầu khiến ông Hoạt gục tại chỗ. Gây án xong, ông Liệu gọi điện thoại thông báo cho gia đình nạn nhân tới đưa đi cấp cứu. Ông Hoạt tử vong vào hôm sau.

Ông Liệu đầu thú.