Điều tra vụ một hành khách Trung Quốc trộm 400 triệu trên máy bay

Một khách Trung Quốc trộm 400 triệu đồng trên máy bay

Ngày 25/11, đại tá Trần Phước Hương, Trưởng công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết đã tạm giữ hình sự Wang QingJian (52 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), chuyển hồ sơ cho Công an thành phố tiếp tục điều tra hành vi Trộm cắp tài sản. Sau khi công an kết thúc điều tra sẽ đề nghị Viện kiểm sát truy tố theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó ngày 24/11, một nữ hành khách ngồi gần Wang QingJian đã phát hiện người này lục túi xách của anh Ngô Ngọc Thuận (41 tuổi, trú TP HCM), ngồi tại số ghế 20A nên bí mật theo dõi.

Tang vật vụ án bị công an thu giữ. Ảnh: N.Đ.

Khi xuống sân bay, vị nữ hành khách đề nghị anh Thuận kiểm tra lại hành lý. Lúc này anh Thuận mới biết mình bị mất 400 triệu đồng. Nữ nhân chứng lập tức chỉ mặt nghi phạm và báo công an. Bị phát giác, Wang QingJian vùng bỏ chạy khoảng 300m và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đại tá Hương cho biết, công an đã mời phiên dịch tiếng Trung hỗ trợ lấy lời khai, nhưng nghi phạm không hợp tác. "Anh ta thực hiện ba không, đó là không nghe, không thấy, không biết. Nhưng chúng tôi có đẩy đủ nhân chứng, tang vật để củng cố hồ sơ hành vi trộm cắp tài sản", ông Hương nói.

Nguyễn Đông