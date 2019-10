Đề xuất cảnh sát giao thông được sử dụng súng tiểu liên

Bộ Công an đề xuất cảnh sát giao thông được trang bị súng trường, tiểu liên và súng bắn đạn cao su khi làm nhiệm vụ.

Đây là nội dung được nêu tại Dự thảo quy định quyền hạn, chức năng, hình thức, nội dung tuần tra của cảnh sát giao thông đang được Bộ Công an lấy ý kiến đóng góp.

Trong dự thảo, ngoài súng bắn đạn cao su, súng bắn đạn hơi cay, súng bắn đạn đánh dấu sơn, bình xịt hơi cay, dùi cui điện, áo giáp, khóa số 8... đang được áp dụng theo Thông tư 01/2016, Bộ Công an đề xuất cảnh sát giao thông được trang bị thêm súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên.

Đề xuất này được căn cứ trên đề nghị của Cục trưởng Cảnh sát giao thông. Sáng 4/10, trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng (Cục trưởng Cảnh sát giao thông) lý giải, theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, công an nhân dân được sử dụng một số loại vũ khí, công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên Thông tư 01/2016 lại chưa được nêu cụ thể cảnh sát giao thông được sử dụng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ gì nên dự thảo này phải bổ sung.

Trả lời câu hỏi của VnExpress việc "đề xuất trang bị súng trường, súng tiểu liên có phù hợp với hoạt động của cảnh sát giao thông", Cục trưởng Dũng cho rằng đây chỉ là cụ thể hoá trong Luật, không phải khi có quyền sử dụng, cảnh sát sẽ được trang bị ngay. "Nếu được thông qua, Bộ Công an còn phải căn cứ trên tình hình thực tế mà quyết định trang bị vũ khí gì cho phù hợp", tướng Dũng nói.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội ủng hộ đề xuất của dự thảo với lý do trên thực tế, cảnh sát giao thông khi tuần tra kiểm soát chỉ được trang bị công cụ hỗ trợ mà chưa có vũ khí. Theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, súng bắn đạn cao su cảnh sát giao thông đang sử dụng là thuộc nhóm "công cụ hỗ trợ". Việc quy định như dự thảo sẽ tăng hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự trong bối cảnh gia tăng tội phạm ma túy có sử dụng súng và các hành vi chống đối cảnh sát giao thông.

Cảnh sát giao thông Hà Nội chặn bắt người vi phạm giao thông bỏ chạy. Ảnh: Bá Đô

Thiếu tướng, tiến sĩ Nguyễn Mai Bộ (uỷ viên thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội) cho rằng cảnh sát giao thông là một lực lượng trong công an nhân dân nói chung nên có quyền được sử dụng các loại vũ khí mà pháp luật không cấm, song cần sử dụng như thế nào cho hợp lý với điều kiện và thực tiễn của công việc. Việc trang bị vũ khí gì, công cụ hỗ trợ gì đã được nêu trong Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 và Bộ trưởng Công an có quyền quyết định.

"Đôi khi việc có quyền sử dụng vũ khí cũng tạo thêm áp lực cho cảnh sát" bởi luật đã quy định rõ được nổ súng khi nào, nếu ai vi phạm sẽ bị xử lý rất nặng", ông Bộ nói.

