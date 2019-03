Đề xuất cấm công an uống rượu say ở mọi địa điểm

Cán bộ, chiến sĩ khi mặc sắc phục bị cấm đeo kính đen, dùng khẩu trang; không được uống say dù ở bất kỳ đâu.

Bộ Công an vừa công bố Dự thảo Thông quy định về Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân để lấy ý kiến đóng góp.

Dự thảo đề xuất cán bộ, chiến sĩ khi mặc trang phục công an nhân dân không đeo khăn che mặt, găng tay, khẩu trang, không sử dụng áo thường phục để choàng, khoác, mặc ngoài (trừ trường hợp được cấp để làm nhiệm vụ), không đeo đồ trang sức gâyphản cảm hoặc trái với phong tục, truyền thống văn hóa Việt Nam. Các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ bị cấm viết, vẽ lên trang phục; sửa chữa, thay đổi quy cách, kiểu dáng, màu sắc và chất liệu của trang phục.

Cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân không được đeo kính màu đen khi trực tiếp giải quyết công việc với người khác; đút tay vào túi quần hoặc túi áo khi làm nhiệm vụ; không nhuộm tóc khác màu đen; móng tay, móng chân để dài và sơn màu.

Nam cán bộ, chiến sĩ nam không để tóc dài trùm tai, trùm gáy hay cắt tóc quá ngắn (trừ trường hợp do đầu bị hói, bị bệnh lý theo chỉ định của bác sĩ hoặc do yêu cầu nghiệp vụ phải cắt tóc ngắn); để râu, ria ở cằm, ở cổ và trên mặt.

Trong dự thảo, Bộ Công an đề xuất cấm người trong lực lượng uống rượu, bia say trong mọi trường hợp, mọi lúc, mọi nơi; ăn, uống ở hàng quán vỉa hè (trừ trường hợp do yêu cầu công tác); uống rượu, bia và các chất có cồn trong ngày làm việc, ngày trực...

Dự thảo thông tư kết thúc lấy ý kiến trong tháng 5 và sẽ ban hành trong năm 2019.

Đối tượng áp dụng Thông tư là các đơn vị công an; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học sinh, sinh viên các học viện, nhà trường, công nhân công an nhân dân (gọi chung là cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân).