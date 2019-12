Đề nghị tăng án gã anh rể hãm hại nữ du học sinh

TP HCMVKS cho rằng Nguyễn Phú Cự quanh co, không thừa nhận hành vi xâm hại em vợ, mức án 9 tháng tù tòa sơ thẩm tuyên là không có căn cứ, nên đề nghị tăng hình phạt.

VKSND TP HCM vừa kháng nghị, đề nghị TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Lê Phú Cự (51 tuổi) về tội Hiếp dâm.

Theo VKS, vụ án gây phẫn nộ trong dư luận vì giữa bị cáo và nạn nhân có mối quan hệ anh rể, em vợ. Trong suốt quá trình điều tra và xét xử tại tòa, Cự luôn quanh co chối tội, không thể hiện thái độ ăn năn hối cải gây khó khăn cho cơ quan điều tra khiến vụ án kéo dài... Cấp sơ thẩm áp dụng pháp luật để xác định hành vi của bị cáo thuộc trường hợp "phạm tội chưa đạt" là không có căn cứ, thiếu thuyết phục.

Bị cáo Cự tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên.

Bản án sơ thẩm xác định, Cự chuyên sản xuất phim trên Youtube, sống như vợ chồng với chị gái của Thảo (25 tuổi) hơn chục năm trước và có hai con chung. Năm 2015, Thảo từ Mỹ về thăm nhà.

Rạng sáng ngày 6/7/2015, cô từ Kiên Giang lên Sài Gòn ở nhà chị gái tại khu dân cư Phú Mỹ, quận 7, để tư vấn thủ tục đi du học cho em họ là Nguyễn Vỹ. Trưa hôm đó, lợi dụng lúc mọi người trong nhà đi vắng, Cự nảy sinh ý định đồi bại với em vợ đang ngủ ở phòng kế bên. Thảo giật mình tỉnh dậy thấy Cự không mặc quần áo đang úp mặt vào vùng nhạy cảm và nằm đè lên người mình.

Thảo hoảng sợ tri hô định mở cửa bỏ chạy nhưng bị anh rể vật xuống, bóp cổ và tiếp tục có những hành động khiếm nhã. Cô vùng dậy lao về phía cửa sổ kêu cứu. Anh ta hăm dọa sẽ giết cả gia đình nếu Thảo kể lại sự việc cho mọi người biết.

Lúc này, Vỹ đi chơi về nghe tiếng Thảo kêu cứu nhưng không có người mở cửa nên trèo tường vào thì thấy Cự lái xe bỏ đi. Thảo đến nhà người quen tá túc sau đó đổi vé bay về Mỹ. Cô kể lại sự việc cho người thân tố cáo hành vi của Cự.

Quá trình làm việc vớ cơ quan điều tra Cự không thừa nhận hành vi phạm tội. Do các cơ quan tố tụng quận 7 không có chung quan điểm giải quyết nên vụ án phải kéo dài. Vụ án sau đó được chuyển lên cho Công an TP HCM thụ lý do Thảo có quốc tịch Mỹ.

Cơ quan điều tra cho rằng, kết quả lấy lời khai của các nhân chứng đủ căn cứ xác định Nguyễn Phú Cự phạm tội Hiếp dâm tại Điều 111 BLHS năm 1999, nên phục hồi điều tra. Hồi tháng 4, Cự bị bắt giam.

Giữa tháng 11, Cự bị TAND TP HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt mức án 9 tháng tù. Tại tòa, Cự kêu oan cho rằng chỉ có ý định dâm ô đối với em vợ. Trong lúc chụp ảnh Thảo ngủ ông bị ngã úp mặt vào mông Thảo.

Bình Nguyên