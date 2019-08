Đề nghị tạm giam bị can dâm ô bé gái ở Sài Gòn

Hội bảo vệ quyền trẻ em TP HCM phản đối việc VKSND quận Bình Tân cho Nguyễn Ngọc An (64 tuổi, bị can dâm ô bé 7 tuổi) tại ngoại.

Chiều 17/8, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em TP HCM) cho biết Hội vừa gửi văn bản đề nghị TAND và VKSND quận Bình Tân tạm giam bị can Ngô Ngọc An (64 tuổi) - bị truy tố tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Động thái này được Hội bảo vệ quyền trẻ em TP HCM đưa ra do vấn đề trẻ em bị xâm hại tình dục đang gây bức xúc xã hội. VKS quận Bình Tân trước khi chuyển hồ sơ vụ án Ngô Ngọc An qua tòa xét xử đã cho bị can tại ngoại là không phù hợp với việc đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Ngô Ngọc An tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng.

Theo hồ sơ vụ án, tối 12/5, sau khi đánh bida, An đi bộ vào hẻm bên hông xưởng cơ khí trên đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A (quận Bình Tân) tìm bạn thì gặp bé gái 7 tuổi. An hỏi thăm, sau đó kéo bé ngồi vào lòng, sờ mó vùng nhạy cảm và hôn vào miệng. Bé gái vùng vẫy, kêu cứu.

Một công nhân xưởng cơ khí đi ngang qua nhìn thấy toàn bộ sự việc, tri hô mọi người vây bắt An và báo công an. Hành vi của An bị camera an ninh gần đó ghi lại. Hai hôm sau An bị bắt, thừa nhận tội.

Đến tháng 7, VKS quận Bình Tân cho An được tại ngoại vì cho rằng bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có lý lịch nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nơi cư trú và được gia đình bảo lãnh.

Uyên Trinh