Đẩy nạn nhân bị liệt đến trụ sở công an yêu cầu làm rõ vụ án

Sáng 23/5, hàng chục người ở xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi kéo lên trụ sở Công an tỉnh Quảng Ngãi. Họ dùng xe lăn đẩy ông Nguyễn Một (68 tuổi), người bị liệt tứ chi sau khi bị hàng xóm đánh, cầm băng rôn yêu cầu công an làm rõ vụ án.

Người nhà đẩy xe lăn đưa nạn nhân đến trụ sở Công an tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Linh.

Những người này cho rằng người cha có lỗi trong việc ông Một bị đánh, nhưng chỉ có người con trai bị khởi tố. Đoàn người tụ tập khiến cảnh sát phải chặn một đoạn trên đường Hùng Vương, gần trụ sở công an, để đảm bảo an ninh.

Theo Công an Quảng Ngãi, đầu tháng 5/2017, ông Một có tranh chấp bụi tre với hàng xóm là ông Nguyễn Bĩnh (58 tuổi). Trong lúc giằng co, anh Nguyễn Thanh Bình (21 tuổi), con trai ông Bĩnh, đánh ông Một ngã ngửa xuống nền bêtông bất tỉnh.

Một tháng sau, cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam Bình để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Kết quả giám định pháp y xác định, ông Một bị chấn thương sọ não, liệt tứ chi. Thương tích từ 51% lên 83%.

Công an TP Quảng Ngãi đánh giá vụ án rất nghiêm trọng, sau đó chuyển hồ sơ sang VKS TP Quảng Ngãi, đề nghị truy tố bị can Bình. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cho rằng công an bao che tội phạm và yêu cầu khởi tố cả ông Bĩnh.

Khi đoàn người vừa đến trụ sở, lãnh đạo công an tỉnh đã mời người thân nạn nhân vào đối thoại. Đại tá Nguyễn Thanh Trang - Giám đốc Công an tỉnh - khẳng định không bao che tội phạm. Cơ quan điều tra xác định Bình là người trực tiếp đánh khiến ông Một bị chấn thương sọ não.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đối thoại với gia đình nạn nhân bị đánh chấn thương sọ não. Ảnh: Phạm Linh.

Về phần người cha, theo báo cáo kết quả điều tra, nhân chứng khai nhìn thấy ông Bĩnh có dùng tay đánh vào người ông Một, nhưng ông Bĩnh chỉ thừa nhận có giằng co cục đá với nạn nhân.

Ngoài ra, kết quả giám định pháp y cho thấy ông Một chỉ bị sưng nề gò má phải và tổn thương do chấn thương sọ não khi bị đánh vào mặt, té ngửa, đập đầu xuống đường gây nên, không có thương tích nào khác.

Đại tá Trang cho rằng, ông Bĩnh đã không biết lỗi khi con trai gây thương tích cho ông Một, mà còn kích động gia đình nạn nhân. "Tuy nhiên công an chưa đủ căn cứ để xử lý ông Bĩnh", Giám đốc Công an tỉnh nói.

Sau khi được giải thích, đến 10h30, đoàn người đã rời trụ sở công an trở về nhà.