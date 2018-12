Đập sữa của siêu thị, hai người đàn ông bị bắt

Ngày 23/7, trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Cảnh Cường và Nguyễn Văn Hùng về hành vi Hủy hoại tài sản. Hai ngày trước, cảnh sát đã bắt và khám xét nơi ở của hai nghi phạm này.

Tài liệu của cơ quan điều tra cho thấy, cuối tháng 5 Nguyễn Cảnh Cường tới siêu thị Tú Bắc (đóng ở đường Đinh Công Tráng, TP Vinh) do ông Phan Hữu Tú và bà Nguyễn Thị Bắc làm chủ để mua hộp sữa nhãn hiệu Glico Icreo loại 800 gram. Cường đưa hộp sữa này về cho con trai một tuổi uống.

Đến đầu giờ chiều 28/5, Cường và Nguyễn Cảnh Dương (anh trai Cường) cùng Cao Thị Hoài Nhung (vợ Cường) đưa hộp sữa đến phản ánh với siêu thị việc sữa kém chất lượng dẫn tới con trai bị tiêu chảy. Lúc này ông Phan Hữu Tú (chủ siêu thị) giải thích, sữa do cửa hàng nhập của công ty phân phối có đầy đủ hóa đơn nên đề nghị Cường liên hệ với công ty giải quyết.

Dương sau đó dùng tay đấm vào người ông Tú rồi bỏ về. Vợ chồng ông Tú đã tới phòng trọ của Cường và bệnh viện nơi con trai anh ta nằm điều trị để thăm hỏi. Theo trình bày của vợ chồng ông Tú với cảnh sát, quá trình thăm hỏi họ đã hỗ trợ gia đình Cường 30 triệu đồng.

Các hộp sữa cơ quan điều tra thu giữ tại nhà của Cường đã được niêm phong. Ảnh: Hải Bình.

Công ty phân phối sản phẩm sữa cho siêu thị Tú Bắc đã cử người liên hệ với ông Tú để đưa đến làm việc với Cường, song ba bên chưa thống nhất được hướng giải quyết.

Ngày 8/7, Cường yêu cầu gặp vợ chồng chủ siêu thị Tú Bắc ở phòng trọ của mình. Khi gặp nhau, Cường đề nghị vợ chồng chủ siêu thị cam kết chịu trách nhiệm cho sức khỏe con trai mình về sau, nhưng ông Tú không đồng ý vì cho rằng đó là trách nhiệm của công ty.

17h chiều 14/7, Cường và bạn là Nguyễn Văn Hùng đi đến siêu thị Tú Bắc chửi bới. Sau khi tát bà Bắc, thấy trên bàn có hai hộp sữa khách mua chờ thanh toán, Hùng nói với Cường ném ra ngoài đường. Cường còn vào lấy 5 hộp sữa ném xuống vỉa hè.

Công an phường Lê Mao, TP Vinh và cảnh sát 113 đã tới điều tra. Cường và Hùng được mời về trụ sở công an phường làm việc. Tại trụ sở công an, chị Cao Thị Hoài Nhung (vợ Cường) gặp bà Bắc đưa 2,7 triệu đồng trả tiền sữa mà chồng mình và Hùng đã đập phá, nhưng bà Bắc không nhận vì cho cho rằng khi lấy những hộp sữa trên để đập Cường không nói gì về việc mua sữa.

Tất cả hành vi của Cường và Hùng khi lấy sữa tại siêu thị và đập phá đều được camera an ninh ghi lại.

Video: Cường và Hùng lấy sữa siêu thị ra ngoài đập phá

Thu thập chứng cứ, ngày 21/7 Công an TP Vinh đã bắt Cường và Hùng. Khám phòng trọ của Cường, cảnh sát thu giữ 3 vỏ hộp sữa Glico Icreo loại 800 gram và một hộp sữa Glico Icreo loại 800 gram đã qua sử dụng, còn một ít sữa bột trong hộp. Tại nhà Hùng, cảnh sát thu 0,025 gam heroin, một bộ quân phục cảnh sát, một còng số 8, hai thanh đao và một một hộp sữa Glico Icreo loại 800 gram đã qua sử dụng.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền định giá của 7 hộp sữa Glico Icreo loại 800 gram mà Cường và Hùng đã đập phá là 3.745.000 đồng. Hùng có 6 tiền án về các tội trộm cắp, mua bán trái phép chất ma túy, đánh bạc.

Vụ án đang được điều tra.

Theo quy định tại Điều 143 Bộ luật Hình sự về tội Hủy hoại tài sản, người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ hai triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Để thực hiện đúng trình tự tố tụng, cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kết luận giá trị 7 hộp sữa chứ không thể dựa vào giá niêm yết trên kệ của siêu thị. Trong trường hợp này, việc ném các hộp sữa ra đường đã làm ảnh hưởng đến trật tự trị an nên có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng. Theo khoản 1 Điều 254 Bộ luật Hình sự, người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến 10 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Luật sư Vũ Tiến Vinh

Hải Bình

