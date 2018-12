Đạo chích rạch túi nhanh như cắt tại lễ hội đền Trần

Cảnh sát hóa trang mật phục kẻ gian tại lễ hội đền Trần

Hàng loạt người mất cắp trong lễ hội đền Trần

Tối 1/3, hàng nghìn du khách từ khắp các nơi đổ về dự lễ hội đền Trần (tỉnh Nam Định). Sau lễ khai ấn diễn ra ban đêm, ban tổ chức mở hàng rào cho du khách vào lễ. Trong dòng người đổ về, thi thoảng vang lên tiếng thất thanh tìm ví tiền, điện thoại giữa đám đông.

Sáng 2/3, Ban tổ chức lễ hội đền Trần cho biết có thể nhiều người đã bị mất cắp nhưng không trình báo nên chỉ tiếp nhận được thông tin từ sáu nạn nhân. "Sáng nay, chúng tôi thấy ba bộ giấy tờ kẻ gian vứt lại trong khuôn viên đền. Đêm qua, một kẻ móc túi bị bắt quả tang", vị này nói.

Chiếc áo của anh Trang bị rạch hai vết. Ảnh: Phạm Dự.

Với kinh nghiệm nhiều năm đi lễ hội, khi đến hội đền Trần, anh Tống Thành Trang (50 tuổi, quê Thái Bình) đã cất ví vào túi bên trong áo khoác. Anh nghĩ đây là “cách an toàn nhất” bởi muốn trộm được phải luồn tay vào trong. Cẩn thận hơn anh luôn để tay ngoài bên ngoài áo, ép chặt ví trong người.

Anh bảo khoảng 20h30 ngày 1/3 vẫn cảm nhận thấy ví. Nhưng chỉ sau chừng 5 phút chen lấn giữa đám đông, anh phát hiện áo khoác bị rạch hai vết dài gần 10 cm. "Hơn 10 triệu đồng biến mất, trong khi tôi không thấy bất kỳ cảm giác bị chạm vào người hay tiếng động nhỏ nào”, người đàn ông bị mất cắp kể.

Cùng chung cảnh ngộ, thiếu phụ 30 tuổi quê Hà Nam cho hay bị móc mất ví chỉ trong khoảng một phút. Chị kể để ví trong một túi xách có hai lớp khóa và luôn đeo ra phía trước người. Chị vừa chắp hai tay khấn được khoảng một phút thì cảm giác có người đẩy từ phía sau.

Theo phản xạ, chị kiểm tra túi, sững người khi thấy khóa bị mở, ví biến mất. “Tôi vội chạy nhanh ra ngoài cửa đền song không thấy ai khả nghi. Cả trăm người vẫn đang làm lễ”, chị nói và cho biết đã trình báo công an ngay sau đó vì mất toàn bộ giấy tờ cá nhân và gần 10 triệu đồng.

Dòng người ken đặc ở đền Trần lúc nửa đêm. Ảnh: Ngọc Thành.

Cũng trong đêm khai ấn, dù có người thân đứng ở xung quanh nhưng anh Hùng (quê Ninh Bình) vẫn bị móc trộm điện thoại, ví tiền. Anh kể mình dẫn đầu đoàn năm người trong gia đình xếp hàng dọc vào dâng lễ. Vừa bước chân lên bậc thềm đầu tiên ngoài cửa, anh bị giẫm mạnh làm tuột giày. Trong khoảng 10 giây cúi xuống kiểm tra, anh cảm nhận có người động vào túi quần. Ngay sau đó, anh phát hiện tài sản để ở túi quần trước đã biến mất.

“Mẹ, vợ và hai con tôi đi ngay phía sau cho biết, có vài thanh niên nhìn bặm trợn liên tục hô nhanh lên và xô mạnh những người phía trước. Lúc tôi mất đồ xong thì không thấy nhóm này nữa", anh nói và cho hay số tiền bị mất khoảng 10 triệu đồng.

Lễ hội Đền Trần 2018 được tổ chức từ ngày 26/2 đến 3/3 (tức ngày 11-16/1 âm lịch), trọng tâm là lễ khai ấn lúc 23h15 ngày 1/3.

Công an tỉnh Nam Định cho biết để đảm bảo an ninh cho lễ hội đã huy động quân số với hơn 2.000 công an, lực lượng quân sự, bảo vệ dân phố. Năm vòng bảo vệ với 23 điểm chốt và 16 camera được thiết lập.