Đạo chích gây ra hàng trăm vụ trộm không để lại dấu vết

Sau nhiều tháng truy lùng ở nhiều tỉnh thành, ngày 25/2 các trinh sát Cục C52B phối hợp với Công an quận 3, TP HCM đã bắt siêu trộm Lê Văn Hoàn (32 tuổi, trú tại xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) khi hắn đang ẩn nấp trong một chung cư ở đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3.

Thiếu tá Trần Ngọc Hà, Phó trưởng Phòng 3, Cục C52B cho hay, trước khi bị bắt, Hoàn từng gây ra hàng trăm vụ đột nhập vào nhà dân, cơ quan ở Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đắc Nông, Gia Lai... để trộm cắp tài sản có giá trị lớn.

Các vụ trộm này đều có tính chất khá giống nhau từ các vết cạy tủ, cách mở khóa và két sắt cho đến những dấu giày để lại hiện trường. Tuy nhiên nghi phạm không để lại bất cứ món đồ đạc cá nhân nào dù là nhỏ nhất, cũng không có dấu vân tay. Xác định đạo chích thuộc dạng "cao tay", các trinh sát quyết định huy động thêm các bộ phận nghiệp vụ khác trong công an quận ngày đêm tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến đường và các điểm nóng mà bọn trộm thường "ăn hàng".

Cuối 12/2014, trinh sát phát hiện Hoàn là nghi can số một bởi hắn không nghề nghiệp, sống nhờ vào chu cấp của người em trai song bỗng nhiên mua sắm nhiều xe cộ, điện thoại, máy tính xách tay đắt tiền...

Một ngày đầu tháng 1/2015, nhận được thông tin Hoàn đến tiệm kim hoàn bán một lượng khá nhiều nữ trang gồm vàng, vòng, nhẫn kim cương… các trinh sát ra quân. Nhưng trước khi các trinh sát có mặt, Hoàn đã kịp cao chạy xa bay bỏ lại toàn bộ số nữ trang.

Những ngày sau đó Hoàn tiếp tục thực hiện một số vụ trộm ở huyện Mê Linh, quận Tây Hồ, Đống Đa. Công an Hà Nội ra quyết định truy nã.

Bị "đánh" dồn dập ở Hà Nội, Hoàn bỏ xứ mò vào tận Tây Nguyên đến gây án tại các tỉnh Gia Lai, Đăk Nông. Sau đó liên tục di chuyển đi gây án tại các tỉnh Tiền Giang, Long An, Hà Tĩnh, TP HCM...

Tính đến đầu tháng 2 đã có thêm 4 lệnh truy nã của Công an các tỉnh này, nâng tổng số lệnh truy nã của Hoàn lên con số 7, một kỷ lục về số lệnh truy nã mà cơ quan cảnh sát điều tra Công an các tỉnh ra quyết định đối với một nghi can.

Nhận thấy đây là kẻ đặc biệt nguy hiểm mà công an nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã phát lệnh truy nã, lãnh đạo Cục Cảnh sát truy nã tội phạm C52 xác lập chuyên án, tung các trinh sát giỏi nghề vào cuộc.

Quá trình truy bắt Hoàn không hề đơn giản bởi hắn lọc lõi, lại từng nhiều lần trốn thoát sự truy bắt của lực lượng công an trong gang tấc. Hay tin các trinh sát Cục C52 vào cuộc, hắn đã từ TP HCM trốn về huyện Mê Linh (TP Hà Nội). Đến khi các trinh sát phát hiện dấu vết thì hắn lại ngược vào Thanh Hóa rồi lên xe đi thẳng vào các tỉnh Tây Nguyên.

Khi ngờ ngợ rằng lực lượng công an đã giăng lưới ở tỉnh Đăc Nông, Hoàn lại lên đường đến các tỉnh Long An, Tiền Giang rồi sau đó lần mò đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh định trốn sang Campuchia. Do không xuất trình được hộ chiếu, hắn bị lực lượng chức năng không cấp phép cho xuất cảnh.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, Hoàn tìm về phường 11, quận 3, TP HCM xin tá túc nhờ nhà một người thân ở chung cư 590, nhưng cứ 4h hắn đã dậy lấy xe gắn máy chạy ra khu vực vùng ven để tránh tai mắt công an và chỉ về ngủ vào thời điểm từ 23-24h.

Đến 19h45 ngày 25/2/2016, Hoàn đã phải tra tay vào còng trong lúc chạy về chung cư để vay tiền trả nợ.

