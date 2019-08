Chủ nhật, 11/8/2019, 11:58 (GMT+7)

Đạo chích chuyên 'càn quét' công sở

Ngày 11/8, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) khởi tố bị can Trần Phúc Dũng (30 tuổi, trú thị trấn Nghèn) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Nghi can Dũng. Ảnh: Đ.H Theo điều tra, từ năm 2017 đến nay, vào đêm khuya hoặc rạng sáng, Dũng thường xuyên "đi tuần" trên các tuyến đường ở huyện Can Lộc. Thấy cơ quan nhà nước, nhà dân sơ hở, anh ta đột nhập vào bên trong ăn trộm tiền, điện thoại, tivi... đem đi bán lấy tiền tiêu xài. Rạng sáng 6/8, trọng lúc thực hiện phi vụ cuỗm chiếc điện thoại gần 7 triệu đồng ở Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc, Dũng bị cảnh sát lần ra hành tung. Trong hai năm, Dũng gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản, số tiền chiếm đoạt bất chính hơn 20 triệu đồng. Dũng nghiện ma túy nhiều năm, từng có tiền án tội Lạm dụng tín nhiện chiếm đoạt tài sản.

Đức Hùng