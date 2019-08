Đạo chích 17 tuổi gây cháy 8.000 m2 rừng

Bị công an tạm giữ vì ăn trộm túi xách, Nguyễn Văn Lương (17 tuổi, ở Nghệ An) đốt rừng thông của xã để trả thù.

Ngày 1/8, đại tá Thái Khắc Thống (Trưởng công an huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, tạm giam 2 tháng với Nguyễn Văn Lương (17 tuổi, trú xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương) về tội Hủy hoại rừng.

Theo hồ sơ, hai tháng qua tại xã Thượng Sơn liên tiếp xảy ra ba vụ cháy rừng tràm và thông. Cảnh sát nghi ngờ có người chủ ý đốt nên truy tìm. Ngày 14/7, Lương đang châm lửa đốt rừng thì cảnh sát bắt quả tang.

Bị can Lương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đức Vũ.

Làm việc với công an, Lương khai một đêm cuối tháng 5 trong lúc dự đám cưới đã lấy trộm túi xách của phụ nữ, bên trong có 4,2 triệu đồng. Vài ngày sau, Lương bị công an tạm giữ.

Trả thù bị công an phát hiện, ngày 11/7 Lương đốt rừng thông do xã quản lý để hả giận. Hai lần sau, Lương "đốt cho vui" và trả thù một người đã chặt đứt dây thừng con trâu của gia đình mình.

Nhà chức trách xác định, tổng diện tích rừng bị cháy là hơn 8.000 m2.