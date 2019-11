Đâm chết hàng xóm vì bị tát

Nghệ AnNguyễn Văn Long (52 tuổi) bị cáo buộc dùng dao đâm 3 nhát, đoạt mạng người hàng xóm Hoàng Văn Đức.

Ngày 22/11, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can với Nguyễn Văn Long (trú huyện Nghĩa Đàn) về tội Giết người.

Chiều 18/11, Long và anh Hoàng Văn Đức (34 tuổi) đi dự ngày đại đoàn kết. Buổi tối, cả hai cùng đi hát karaoke tại nhà một người trong xóm.

Trong lúc hát, anh Đức cho rằng Long uống nhiều rượu và có lời lẽ không thích hợp nên tát vào mặt và đuổi về. Theo nhà chức trách, để trả thù, khuya cùng ngày Long cầm dao quay lại nơi hát karaoke, đâm ba nhát vào anh Đức.

Nạn nhân tử vong vào hôm sau.