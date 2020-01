Nghệ AnNguyễn Xuân Ngọc (18 tuổi, trú huyện Diễn Châu) đâm dao đoạt mạng hai người và làm bị thương một người khi bị chặn đường, gây hấn.

Ngày 2/1, Ngọc bị Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng về tội Giết người.

Theo cơ quan điều tra, đêm 6/12, tại quán nhậu ở xã Diễn Thọ (huyện Diễn Châu), Ngọc từ chối chén rượu mời của nhóm Cao Thái Dương (22 tuổi), Lê Văn Anh (19 tuổi) và Cao Văn Chuyên (26 tuổi) ngồi bàn bên cạnh.

Khi Ngọc và nhóm bạn ra về, Dương đuổi theo, chặn đường tại khu vực xã Diễn Lộc. Dương và Văn Anh sau đó bị Ngọc đâm liên tiếp khiến tử vong; anh Chuyên bị thương nặng.