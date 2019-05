Đâm chết bạn gái do bị ngăn bỏ trốn sau khi gây án

Thấy đồng nghiệp của chị Liên ngồi uống rượu tại phòng trọ, Hồng nổi cơn ghen, gây gổ và đâm cả hai người.

Ngày 15/4, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can Đinh Văn Hồng (27 tuổi, ở Phú Thọ) để điều tra về tội Giết người. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Liên, bạn gái của bị can.

Bị can Hồng tại trụ sở công an.

Khoảng 1h ngày 5/4, Hồng đến phòng trọ của chị Liên thì thấy anh Dương Văn Tuyên (24 tuổi, đồng nghiệp của Liên) và em rể của cô gái này ngồi uống rượu.

Do ghen với anh Tuyên, Hồng gây sự định cầm dao đâm bạn gái. Anh Tuyên vào can và bị gây thương tích. Định rời đi nhưng bị Liên kéo lại, Hồng cầm dao đâm liên tiếp vào cô này và anh Tuyên.

Hai nạn nhân được đưa cấp cứu song Liên đã tử vong.