Đại uý công an lăng mạ nhân viên hàng không bị loại ngũ

Hà NộiGiám đốc Công an ký quyết định xuất ngũ với bà Lê Thị Hiền sau khi giáng cấp từ đại úy xuống trung uý.

Quyết định xuất ngũ được ban hành ngày 18/11, Công an nhân dân đưa tin.

Do hành vi lăng mạ nhân viên hàng không, bà Hiền (Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, phản ứng nhanh) đã bị Công an quận Đống Đa đình chỉ công tác, khai trừ Đảng. Sau đó, bà có đơn xin ra khỏi ngành công an.

Bà Lê Thị Hiền. Ảnh: Người Lao Động.

Ngày 11/8, bà Lê Thị Hiền đi chuyến bay VN248 từ TP HCM đến Hà Nội. Khi làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất, gia đình bà (3 người) đã gửi 4 kiện hành lý với khối lượng 57 kg, đủ tiêu chuẩn miễn cước tối đa là 60 kg.

Theo Cảng vụ hàng không miền Nam, hành khách này sau đó muốn gửi thêm một valy 8 kg nữa nhưng nhân viên làm thủ tục từ chối và đề nghị đưa lên theo dạng hành lý xách tay. Bà Hiền không hợp tác với nhân viên hàng không và to tiếng dù lực lượng an ninh hàng không đã can ngăn. Khi bị mời về làm việc tại văn phòng Cảng vụ, bà Hiền tiếp tục to tiếng, xô đẩy và gây thương tích với một nhân viên an ninh.

Bà Hiền sau đó bị phạt 200.000 đồng vì gây mất trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời bị cấm bay trong một năm đến ngày 27/8/2020.