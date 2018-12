Đại gia Sáu Phấn bị kê biên hàng trăm nhà đất

Những điểm lạ trong đại án Hứa Thị Phấn

Bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi, còn gọi là Sáu Phấn - nguyên Cố vấn cao cấp Ngân hàng Đại Tín, sau là Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – VNCB, hiện đổi tên thành Ngân hàng CB) và 28 đồng phạm vừa bị Bộ Công An đề nghị truy tố về hai tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc, bà Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ lượng vốn lớn, thao túng mọi hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và sử dụng hơn 12.000 tỷ của nhà băng. Quá trình điều tra, để đảm bảo cho việc khắc phục thiệt hại, nhà chức tránh đã kê biên khối tài sản "khủng" của bà này và những người liên quan trong vụ án.

114 bất động sản của nhóm Phú Mỹ do bà Phấn đại diện

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 10/2010 đến tháng 2/2012, Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang đã giải ngân cho bà Phấn và 24 cá nhân đứng tên vay hơn 3.132 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là 114 bất động sản bao gồm: 89 bất động sản tại TP HCM, 17 tại Bình Dương và 8 tại Đồng Tháp.

Phần lớn chúng là đất nông nghiệp, được bà Phấn lập dự án khống để nhận hơn 1.037 tỷ đồng đầu tư của Ngân hàng Đại Tín. Tại thời điểm cho vay, Đại Tín định giá tổng giá trị là 4.454 tỷ đồng.

Sau khi ông Phạm Công Danh tiếp quản Ngân hàng Đại Tín, đổi tên thành VNCB, theo yêu cầu tái cơ cấu và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, VNCB đã thuê Công ty SIVC định giá lại 108/114 bất động sản (thời điểm tháng 9/2014) có giá thị trường là hơn 1.360 tỷ (giảm hơn 3.000 tỷ).

Theo thỏa thuận chuyển giao quyền và nghĩa vụ giữa bà Phấn và ông Danh, ông Danh đã chuyển tiền tất toán toàn bộ dư nợ gốc của 29 khoản vay thay cho nhóm Phú Mỹ là hơn 3.580 tỷ đồng. Hiện còn dư nợ lãi tính đến tháng 11/2017 là hơn 1.260 tỷ và được bảo đảm bằng 114 bất động sản trên.

Để đảm bảo thu hồi thiệt hại, cơ quan điều tra đã kê biên toàn bộ số bất động sản trên giao cho Ngân hàng CB quản lý.

Bà Phấn tại phiên xử ông Danh ba năm trước. Ảnh: CTV.

Hàng loạt bất động sản bà Phấn nhờ người đứng tên

Cơ quan điều tra cũng kê biên tòa nhà văn phòng 8 tầng trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1) đứng tên một công ty của bà Phấn cũng bị kê biên.

Kê biên hơn 1.665 m2 đất tại quận Thủ Đức và 7 căn hộ tại dự án Lacasa (quận 7) do bị can Hứa Thị Bích Hạnh (cháu bà Phấn) đứng tên hộ. Hạnh khai mua lại của bà Phấn thông qua hợp đồng chuyển nhượng từ bị can Ngô Kim Huệ (nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín, cháu bà Phấn). Miếng đất này đang thế chấp cho một ngân hàng để vay 20 tỷ đồng.

Nhà chức trách cũng kê biên hơn 1.564 m2 đất tại Thủ Đức và 6 căn hộ chung cư cao cấp tại dự án Sài Gòn Pearl (đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh) do Ngô Nguyễn Đoan Trang đứng tên giúp bà Phấn.

Kê biên hai bất động sản với diện tích hơn 4.000 m2 do ông Hồ Văn Tân và vợ Hứa Thị Minh Hồng (em ruột bà Phấn) đứng tên giúp.

Hai bất động sản khác có diện tích gần 3.000 m2 cũng tại địa bàn này, do hai người cháu của bà Phấn đứng tên là Huỳnh Thị Xuân Dung và Ngô Minh Quân, cũng bị kê biên. Trong đó, bất động sản do Quân đứng tên đã được thế chấp cho một ngân hàng để vay tiền theo chỉ đạo của bà Phấn.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phong tỏa hơn 620.000 cổ phần của bà Phấn tại trường Đại học Công nghệ TP HCM và hơn một triệu cổ phần tại Tập đoàn SSG. Hàng triệu cổ phần trong tài khoản chứng khoán của nhiều người thân gia đình bà Phấn cũng bị phong tỏa.

Hơn 1.044 tỷ đồng, 11.884 USD của bảy cá nhân và ba công ty cùng nhiều tài sản khác tại quận 1 liên quan vụ án cũng bị cơ quan điều tra cấm chuyển dịch.

44 bất động sản của Công ty Phương Trang

Theo tài liệu cơ quan điều tra thu thập, từ tháng 5/2010 đến tháng 2/2012, Ngân hàng Đại Tín đã giải ngân cho Công ty Phương Trang 83 khoản vay và một khoản phát hành trái phiếu với số tiền giải ngân trên 16.000 tỷ đồng. Công ty Phương Trang chỉ thừa nhận được giải ngân hơn 3.900 tỷ. Hiện, Phương Trang nợ 9.437 tỷ đồng, được đảm bảo bằng 221 ôtô các loại và 44 bất động sản ở các tỉnh Long An, TP HCM, Đà Nẵng.

Để đảm bảo cho việc xử lý nợ, đầu năm ngoái, cơ quan cảnh sát điều tra đã kê biên toàn bộ số bất động sản trên.

Hải Duyên