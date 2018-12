Đặc nhiệm đá văng tên cướp ở trung tâm Sài Gòn

Tên cướp tại cơ quan công an. Ảnh: Quốc Thắng.

Chiều 19/12, tổ đặc nhiệm Công an quận 1 (TP HCM) tuần tra khu trung tâm, phát hiện gã đàn ông có dấu hiệu khả nghi chạy xe máy qua nhiều tuyến đường.

Tại đường Nguyễn Thái Học, hắn bất ngờ áp sát người phụ nữ dừng xe bên lề, giật phăng túi xách rồi tăng ga tháo chạy. Tổ đặc nhiệm phía sau cũng lao theo.

Sau nhiều km truy đuổi, đến khúc vắng trên đường Trần Hưng Đạo các trinh sát vượt lên, đá vào tay lái xe khiến tên cướp văng vào lề, khống chế.

Tại cơ quan điều tra, tên cướp khai là Châu Mộng Thanh, 34 tuổi. Chiếc túi có điện thoại, tiền và nhiều giấy tờ được trả cho người phụ nữ.

"Thời điểm cận Tết tình hình an ninh trật tự thường có diễn biến phức tạp. Công an TP HCM đã lên kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm đường phố", lãnh đạo Công an quận 1 nói với VnExpress.

Tang vật của vụ án. Ảnh: Quốc Thắng,

Quốc Thắng