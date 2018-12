Đà Nẵng truy tìm nhóm giang hồ ném sơn, mắm tôm vào trường mầm non

Ngày 6/9, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết đang truy tìm nhóm thanh niên gây rối, ném sơn, mắm tôm vào trường mầm non Chú Ếch Con trên đường Võ Chí Công.

Dữ liệu từ camera của nhà trường cho thấy khoảng 0h30 sáng 5/9 nhóm bốn thanh niên dừng xe máy trước cổng trường và liên tục ném nhiều bịch nylon vào trong. Tại hiện trường, toàn bộ khu vui chơi của trẻ và khoảng sân trước bị tạt đầy mắm tôm và sơn.

Khu vui chơi, khoảng sân trước của trường bị nhóm giang hồ ném sơn và mắm tôm. Ảnh: N.T.

Lãnh đạo nhà trường phải huy động giáo viên đến sớm hơn thường lệ để dọn dẹp, chuẩn bị cho lễ khai giảng. Tuy nhiên đến khoảng 6h, một nhóm giang hồ với nhiều thanh niên xăm trổ đã xuất hiện trước trường, khoá cổng không cho giáo viên, phụ huynh và trẻ vào dự khai giảng.

Nhóm giang hồ giải tán trước khi công an đến. Lễ khai giảng sau đó diễn ra bình thường.

"Nhóm này xuất hiện là để đòi nợ, trong khi thực tế cơ sở này đã đổi chủ", đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng công an quận Cẩm Lệ nói.

Trường Mầm non Chú Ếch Con cơ sở Võ Chí Công trước đây do bà Lê Thị Sen (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Bầu Trời Cao) làm chủ. Do nợ nần, tháng 8 bà Sen đã bán 70% cổ phần của công ty cho ông Lê Trung Sinh.

"Bà Sen nợ rất nhiều người ở Đà Nẵng. Những người đến trường mầm non Chú Ếch Con đường Võ Chí Công đòi nợ chủ yếu trú ở quận Hải Châu và Sơn Trà", đại tá Khuôn cho hay.

Sáng 20/8, trường mầm non Chú Ếch Con cơ sở Lê Văn Đức (quận Hải Châu, Đà Nẵng) của bà Sen cũng bất ngờ đóng cửa. Bà Sen cắt liên lạc qua điện thoại, chỉ giải quyết công việc qua email.

Trước đó, ngày 17/8, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng có quyết định thay đổi chủ sở hữu và cổ đông của Công ty TNHH Bầu Trời Cao. Ông Sinh là Chủ tịch HĐQT.