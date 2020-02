Cựu viện phó VKS 'chạy án' lĩnh 5 năm tù

Tây NinhÔng Đặng Trường An, nguyên Viện phó VKSND huyện Tân Châu, bị phạt 5 năm tù vì nhận 2.500 USD của gia đình bị can để "chạy án".

Bản án đối với Đặng Trường An (39 tuổi) được TAND tỉnh Tây Ninh công bố chiều 21/2, sau khi cân nhắc nhiều tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, quá trình công tác được tặng nhiều giấy khen...

An bị buộc tội Nhận hối lộ theo Khoản 2 Điều 354 BLSH 2015 với khung hình phạt 7-15 năm tù.

Bị cáo Đặng Trường An tại tòa. Ảnh: Tân Châu.

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định, ông An cùng kiểm sát viên khác được phân công thụ lý vụ án Cao Văn Tuyển và Cao Thái Phát về hành vi Cố ý gây thương tích. An gọi điện cho người thân của hai bị can, nói đến nhà mình để "tư vấn tìm cách giải quyết".

An gợi ý gia đình các bị can đưa 25 triệu đồng khắc phục thiệt hại cho phía nạn nhân để được xin giảm nhẹ. Đồng thời đưa cho An 80 triệu đồng đề "nhờ người bên tòa án" tác động cho Tuyển và Phát được tại ngoại.

Chiều 2/8/2019, khi An vừa nhận phong bì có 2.500 USD của gia đình các bị can thì bị công an bắt quả tang.

Quá trình điều tra và xét xử, An thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, ông ta cho rằng hành vi của mình không phạm tội Nhận hối lộ mà có dấu hiệu tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Quan điểm này không được HĐXX chấp nhận.

Hải Duyên