Cựu trưởng phòng thanh tra nhận hối lộ bị phạt 40 tháng tù

Thanh Hóa​Lê Mạnh Hà (58 tuổi, cựu trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 3) bị cáo buộc đứng đầu vụ nhận hối lộ 600 triệu đồng, án 40 tháng tù.

Bản án tuyên chiều 16/3 của TAND tỉnh Thanh Hoá phạt 4 đồng phạm là cựu thuộc cấp của ông Hà mức án 24-34 tháng tù, gồm: Nguyễn Quý Diễn (51 tuổi), Nguyễn Hưng (44 tuổi), Dương Văn Bằng (58 tuổi) và Nguyễn Thị Cúc (56 tuổi).

Lê Mạnh Hà (áo khoác đen bên trái) và các bị cáo tại toà. Ảnh: Lê Hoàng.

Liên quan vụ án, Nguyễn Gia Hải (47 tuổi, Giám đốc doanh nghiệp Hải Lam) nhận 9 tháng về tội Đưa hối lộ và 12 tháng tù về tội Trốn thuế. Ở tội Đưa hối lộ, Trần Ngọc Tài (53 tuổi, Giám đốc doanh nghiệp Cường Quý) lĩnh 24 tháng tù; Nguyễn Cao Châu (35 tuổi, Giám đốc công ty Châu Tú Tài) 6 tháng tù.

Bản án xác định, ngày 18/4/2019, tại hội trường UBND huyện Thiệu Hóa, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Nguyễn Thị Cúc (Phó trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra tỉnh) nhận 20 triệu đồng từ kế toán Công ty Xây dựng Vận tải Tùng Sâm đóng tại huyện Thiệu Hóa. Sau khi bà Cúc bị bắt, 4 thành viên còn lại cùng đoàn đã đến cơ quan công an đầu thú.

Khai tại tòa, các bị cáo khai đã thống nhất nhận tiền hối lộ của những đơn vị có dấu hiệu sai phạm, giao bà Cúc giữ tiền. Kết thúc cuộc thanh tra, họ sẽ chia nhau và trích phần trăm làm quà biếu cấp trên.

Tới khi bị bắt, nhóm cán bộ thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã nhận gần 600 triệu đồng của nhiều cơ quan, doanh nghiệp ở huyện Thiệu Hóa trong quá trình làm nhiệm vụ, từ 13/3/2019 đến 18/4/2019.

Các bị cáo khai có hành vi nhận tiền nhưng phủ nhận đã gợi ý, ép buộc. Họ cho rằng số tiền trên do "doanh nghiệp đem biếu". Tuy nhiên HĐXX khẳng định với chứng cứ và tài liệu cơ quan điều tra thu thập được, số tiền trên do nhận hối lộ mà có.

Bản án xác định nhiều cơ quan, tổ chức đưa tiền cho đoàn thanh tra này với số lượng khác nhau nhưng chưa có cơ sở chứng minh hoặc chỉ là "quà biếu tự nguyện" nên nhà chức trách không có cơ sở xử lý hình sự.