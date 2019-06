Cựu thứ trưởng công an xin được khoan hồng

Bị cáo Bùi Văn Thành nói án "30 tháng tù là rất nghiêm khắc", còn ông Trần Việt Tân mong có bản án "tâm phục, khẩu phục".

18h ngày 12/6, nói lời sau cùng sau tại phiên toà phúc thẩm, cựu thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành trình bày: "Mức hình phạt 30 tháng tù với tôi là rất nghiêm khắc, kính mong HĐXX cho tôi hưởng khoan hồng, cho hưởng án treo".

Bị cáo Thành cho hay từ khi vướng lao lý, ông và cả gia đình đã rất đau buồn.

Cựu thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành. Ảnh: N.A.

Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") trong lời nói sau cùng muốn giãi bày nhiều nhưng bị chủ tọa nhắc cần ngắn gọn. Khi Vũ "Nhôm" nói "chỉ mong điều duy nhất là mình được xét xử theo luật và đúng luật", chủ tọa lập tức ngắt lời, hỏi lại: "Bị cáo nói ai xét xử bị cáo không bằng luật?".

Vũ không trả lời thẳng, tiếp tục nói mong HĐXX xem xét toàn bộ hoàn cảnh sự việc, bối cảnh ra đời công ty, việc góp vốn, cho bị cáo một bản án cuối cùng đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

"Bị cáo thành thật xin lỗi hai thứ trưởng, anh Phan Hữu Tuấn và gia đình anh Nguyễn Hữu Bách. Bị cáo cảm ơn UBND TP HCM, Đà Nẵng, Tổng cục 4 có mặt để vụ án hoàn thành tốt đẹp", Vũ "Nhôm" nói lời cuối cùng ở phiên phúc thẩm mở tại TAND Cấp cao ở Hà Nội.

Cựu thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân trình bày cả cuộc đời đã phấn đấu đi theo Đảng, ngành; thời trai trẻ xông pha không ngại nguy hiểm, nay nghỉ hưu tuổi già không nghĩ có ngày đứng ở bục dành cho bị cáo như thế này. "Tôi rất sốc. Tôi rất biết trách nhiệm của mình, mong HĐXX xem xét có tình, có lý không chỉ với tôi mà anh em, đồng đội; có bản án tâm phục, khẩu phục", bị cáo Tân nói.

Hai bị cáo Phan Hữu Tuấn, Nguyễn Hữu Bách thỉnh cầu HĐXX xem xét tính chất, mức độ, vai trò của mình để giảm nhẹ hình phạt.

Ông Thành gây thiệt hại hơn 200 tỷ đồng hay 3,5 tỷ đồng là nội dung luật sư Phan Trung Hoài tranh luận với VKS vào chiều nay để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ. Ông Thành bị VKSND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị giữ nguyên mức hình phạt 30 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vì trong thời gian đương chức, ông trực tiếp quản lý các nhà đất công sản của Bộ Công an. Ông ký tờ trình đề nghị Thủ tướng cho bán chỉ định nhà đất tại số 129 Pasteur ở TP HCM cho công ty bình phong của ngành công an đang do Vũ Nhôm quản lý.

Ông Thành ký công văn đề nghị UBND TP HCM thẩm định giá bất động sản trên và được định giá 301 tỷ đồng. Khi cấp dưới báo cáo kết quả định giá là 294 tỷ đồng, ông Thành đã không chỉ đạo làm rõ lý do. Vì thế, khi Vũ "Nhôm" chuyển nhượng nhà, đất này, ông Thành không báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn.

Số tiền thiệt hại trong việc Vũ "Nhôm" chuyển nhượng bất động sản trên nếu tính tại thời điểm khởi tố vụ án năm 2018 là hơn 200 tỷ đồng. Nhưng bản án sơ thẩm tính thiệt hại tại thời điểm bị cáo phạm tội nên số tiền chỉ hơn 3,5 tỷ đồng.

Theo luật sư Hoài, việc cách tính như bản án sơ thẩm là có căn cứ, bởi tài sản nhà nước bị thiệt hại cần tính ngay tại thời điểm các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Hậu quả vụ án phải được xác định tại thời điểm tài sản bị xâm phạm. Hơn nữa ông Thành có đầy đủ điều kiện để hưởng án treo như nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nơi ở rõ ràng, hình phạt dưới 36 tháng tù...

Trong khi đó, kháng nghị của VKSND Hà Nội bảo lưu quan điểm rằng việc xác định thiệt hại của nhà nước được tính tại thời điểm khởi tố vụ án.

HĐXX đang nghị án và sẽ tuyên án vào 16h ngày 13/6. Trước đó, trong phần luận tội, đại diện VKS đề nghị toà bác hết kháng cáo của 5 bị cáo vì không có tình tiết mới, không có thêm căn cứ giảm nhẹ hình phạt, mức án của toà sơ thẩm tuyên đã "là nhẹ".

Bản án sơ thẩm do TAND Hà Nội tuyên ngày 30/1 phạt cựu thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành 30 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (khoản 2, điều 285 Bộ luật Hình sự 1999). Cùng tội danh, cựu thứ trưởng Trần Việt Tân bị phạt 36 tháng tù. Vũ "Nhôm" bị tuyên phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với mức án 15 năm tù. Phan Hữu Tuấn và Nguyễn Hữu Bách mỗi người bị phạt 5 năm tù. Năm người trên đều kháng cáo xin hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt hoặc xem xét lại toàn bộ nội dung của bản án sơ thẩm.

Bảo Hà