Cựu quan chức Đà Nẵng khai làm theo lệnh cấp trên

Hà NộiNguyễn Văn Cán (cựu chánh văn phòng UBND Đà Nẵng) khai phải theo "lệnh" ông Nguyễn Bá Thanh, Trần Văn Minh khi giao đất cho Phan Văn Anh Vũ.

Sáng 7/1, tự bào chữa sau khi bị VKS đề nghị phạt 3-4 năm tù, tại TAND Hà Nội, ông Cán cho hay người ra "lệnh gián tiếp" là ông Nguyễn Bá Thanh, "trực tiếp" là ông Trần Văn Minh. Chủ trương chuyển nhượng đất công sản cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") đã được thành phố quyết, bị cáo với tư cách chánh văn phòng chỉ có "nghĩa vụ chấp hành".

Trong quá trình làm việc, khi nhận được văn bản từ cựu phó chánh văn phòng Phan Xuân Ít về giao đất cho Vũ, ông đã phát hiện ra nội dung trái luật và có thắc mắc. Thậm chí, ông gặp trực tiếp chủ tịch Minh để hỏi nhưng được trả lời: "Vấn đề này anh Thanh và tôi đã quyết".

Vì thế, trong vụ án này, ông Cán cho rằng chỉ làm theo "lệnh sếp", chứ không tham lam trước tiền bạc, quyền lực, không tham gia lợi ích nhóm với lãnh đạo thành phố. Ông cho hay suốt quá trình làm việc ở Ủy ban từng làm trái ý nhiều chỉ đạo của lãnh đạo, nếu không "đã có nhiều sai phạm chứ không phải chỉ vụ án này".

Cho rằng mình và nhiều bị cáo đã dành thời gian, công sức cống hiến cho địa phương, cựu chánh văn phòng Đà Nẵng đề nghị HĐXX xem xét việc này khi quyết định mức hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Văn Cán tự tranh luận Ông Cán tự bào chữa.

Cựu trưởng phòng Quản lý đô thị Nguyễn Viết Vĩnh mở đầu việc bào chữa với nguyện vọng đính chính chức vụ nêu trong cáo trạng. Theo đó, ở thời điểm phạm tội, ông mới là nhân viên hợp đồng. Với sai phạm bị cáo buộc, ông Vĩnh khai soạn thảo văn bản theo chỉ đạo của các cấp trên là ông Nguyễn Bá Thanh, Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến.

Thời điểm đó, ông thấy họ là tấm gương, luôn ra các chỉ đạo phù hợp vì mục tiêu chung, vì thành phố. Cho rằng việc xảy ra như ngày hôm nay có phần "yếu tố khách quan", ông mong HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ cho mình và các lãnh đạo thành phố vì có đóng góp cho sự phát triển của Đà Nẵng.

Cựu chủ tịch Trần Văn Minh tại TAND Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Tự bào chữa, bị cáo Đào Tấn Bằng (cựu phó chánh văn phòng UBND Đà Nẵng) trình bày ở thời điểm phạm tội, dự án Công viên An Đồn cũ có hai đơn vị xin nhận quyền sử dụng. Tuy nhiên, Bộ Công an đề nghị bán cho công ty bình phong do Vũ làm chủ.

Ông Bằng khai: "Anh Minh gọi bị cáo lên và nói nội dung này đã bàn một năm trước. Đây là công ty bình phong hoạt động trên địa bàn thành phố. Vũ là tình báo viên". Với các chỉ đạo trên, ông nhận thức đây việc mình làm là thực hiện nhiệm vụ chính trị, không thể không tuân thủ. Vì thế, ông coi việc bị cáo buộc có sai phạm khi ký trình công văn 8332 là "tai nạn" và rất đau khổ.

Bị cáo Nguyễn Đình Thống (cựu giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng) cho rằng VKS cáo buộc các bị cáo khác gây thiệt hại tại dự án 29 ha khu đô thị mới Quốc tế Đa Phước là "không hợp lý". Thậm chí theo ông Thống, các bị cáo đã làm lợi cho người dân, thành phố này khi kêu gọi đầu tư; biến khu mặt nước ô nhiễm thành khu đô thị giàu tiềm năng.

Minh phạm tội như thế nào Đại diện VKS luận tội cựu chủ tịch Trần Văn Minh trong sáng 7/1.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần tranh tụng.

Bảo Hà - Phạm Dự