Cựu Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Tín hầu tòa

TP HCMBút phê cho sở chuyên trách làm thủ tục giao đất "vàng" cho Vũ "Nhôm" trái pháp luật, ông Nguyễn Hữu Tín và nhiều cấp dưới phải hầu tòa, hôm nay.

Sáng 26/12, ông Nguyễn Hữu Tín (62 tuổi, cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM), Đào Anh Kiệt (62 tuổi, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường) cùng 3 bị cáo nguyên là cán bộ thuộc UBND TP HCM và Sở Tài nguyên - Môi trường bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3, Điều 219 BLHS 2015, có khung hình phạt 10-20 năm tù. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 30/12.

HĐXX gồm thẩm phán Nguyễn Thị Hà (Phó tòa Hình sự TAND TP HCM) làm chủ tọa, thẩm phán Huỳnh Thị Việt Tiên và 3 hội thẩm. Theo ủy quyền của VKSND Tối cao, VKSND TP HCM phân công 3 kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa.

Bào chữa cho ông Tín có luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang, Trần Minh Hải (Đoàn luật sư TP HCM). 5 luật sư khác bào chữa cho các bị cáo còn lại. Để phục vụ cho việc xét xử tòa triệu tập 20 cá nhân, đơn vị sở ngành liên quan.

Ông Tín và ông Kiệt lúc bị bắt. Ảnh: Bộ Công an.

Cáo trạng xác định, ông Tín là Phó chủ tịch UBND TP HCM phụ trách lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai giai đoạn 2011-2016. Sau khi nhận được công văn của Bộ Công An đề nghị UBND TP HCM "tạo điều kiện" cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 (do Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "Nhôm" làm Chủ tịch HĐQT) sớm hoàn tất thủ thục pháp lý và được thuê nhà đất rộng 5.00m2 tại 15 Thi Sách, quận 1, ông Tín đã bút phê chỉ đạo Lê Văn Thanh (nguyên Chánh Văn phòng UBND TP HCM) "giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục".

Nguyễn Thanh Chương (nguyên Trưởng Phòng đô thị UBND TP HCM) được giao soạn công văn để Chánh văn phòng gửi cho Sở Tài Nguyên và Môi trường.

Được giao xử lý công văn, bà Nguyễn Lan Châu (Chuyên viên phòng Quản lý đất Sở Tài nguyên và Môi trường) soạn thảo văn bản trình Trương Văn Út (nguyên Phó Phòng quản lý đất đai) ký với nội dung: "Công ty CPXD Bắc Nam 79 là đơn vị thuộc Bộ Công an, nếu sử dụng vào mục đích an ninh quốc phòng cần phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an; nếu sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ thì theo quy định thuộc trường hợp đưa ra đấu giá hoặc có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ".

Trương Văn Út đã bút phê sửa đề xuất và đưa bản sửa cho bà Châu làm công văn. Không làm theo chỉ đạo bà Châu đã soạn văn bản đề xuất Sở TNMT kiến nghị UBND TPHCM xem xét quyết định giao cho Sở Tài chính rà soát, sắp xếp nhà số 15 Thi Sách cho Công ty Bắc Nam 79 theo quy định.

Tuy nhiên, ông Út bút phê sửa nội dung bản dự thảo lần thứ hai với nội dung đề xuất giao khu 15 Thi Sách cho Công ty Bắc Nam 79 được sử dụng cho mục đích an ninh quốc phòng. Bà Châu sau đó đã soạn thảo lại văn bản nội dung như bút phê của cấp trên. Sau khi duyệt, ký nháy văn bản, Út trình cho Giám đốc Kiệt ký ban hành công văn gửi UBND TPHCM.

Từ tham mưu của cấp dưới, ông Nguyễn Hữu Tín ký ban hành chủ trương quyết định cho thuê đất, bán chỉ định nhà và khấu trừ tiền thuê khu đất trái quy định. Hậu quả là Công ty Bắc Nam 79 được khấu trừ tiền bồi thường vào thuê đất hơn 6,7 tỷ đồng và thiệt hại thêm 802 tỷ đồng giá trị quyền sử dụng đất do chưa thu hồi được.

VKSND Tối cao xác định, ông Tín và đồng phạm tạo điều kiện cho Vũ "Nhôm" và đối tác xây công trình 18 tầng, sau đó bán cho hơn 110 khách trong và ngoài nước thu hơn 1.033 tỷ đồng. Cơ quan công tố còn đánh giá "việc xử lý hậu quả là rất khó khăn, phức tạp và sẽ tiếp tục gây thiệt hại cho Nhà nước về tiền bạc, thời gian".

Tham mưu cho cấp trên đúng quy định của pháp luật nhưng ông Út đã sửa và chỉ đạo soạn lại văn bản nên bà Châu không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Liên quan đến những sai phạm trong việc chuyển giao dự án này, Phan Văn Anh Vũ đã bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt mức án 15 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân nhận 36 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hải Duyên