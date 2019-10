Cựu hiệu trưởng dâm ô nam sinh bị phạt 8 năm tù

Phú ThọÔng Đinh Bằng My (58 tuổi, cựu hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn) bị cáo buộc dâm ô 9 nam sinh trong thời gian dài.

Sáng nay, phiên sơ thẩm được TAND tỉnh Phú Thọ xét xử kín. 9 nạn nhân không bị triệu tập. Cha mẹ các em được mời đến toà song đều có đơn xin xét xử vắng mặt.

Nhận định hành vi của ông My gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng tâm lý học sinh, TAND tỉnh Phú Thọ phạt ông My án 3 năm 6 tháng tù về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và 4 năm 6 tháng tù về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Tổng hình phạt 8 năm tù.

Ông My phải bồi thường cho 9 bị hại tổng cộng 165 triệu đồng. Ông bị cấm đảm nhiệm hành nghề trong hai năm kể từ khi chấp hành xong án phạt tù.

Bị cáo Đinh Bằng My tại phiên sơ thẩm sáng nay. Ảnh: Phạm Dự.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2016 đến 2018, ông My với vai trò là hiệu trường đã nhiều lần gọi học sinh nam lớp 7, 8, 9 lên phòng làm việc với lý do nhắc nhở vi phạm, hỏi thăm tình hình học tập. Một số lần, ông My nhờ giáo viên trong trường hoặc bảo vệ gọi học sinh với lời nhắn "lên gặp thầy My có việc". Ông My sau đó giở trò đồi bại với các nạn nhân tại giường ngủ trong phòng làm việc.

Bản án xác định, ban đầu các em sợ hãi, miễn cưỡng làm theo song những lần sau đã cùng bị cáo thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác.

Phiên toà xét xử kín và tuyên án công khai. Ảnh: Phạm Dự.

Sau mỗi lần, hiệu trưởng My đều dặn học sinh không được kể lại với ai và thường cho kẹo hoặc tiền từ 20.000 đến 50.000 đồng. 9 nam sinh từ đó bị thầy hiệu trưởng lạm dụng tình dục trong suốt thời gian dài, nạn nhân nhỏ nhất 14 tuổi.