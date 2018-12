Cựu giám đốc cảng đường thủy nội địa Đà Nẵng bị khởi tố

Tìm thấy cả 3 thi thể nạn nhân vụ chìm tàu trên sông Hàn / Chủ tịch Đà Nẵng truy trách nhiệm nhiều sở, ngành trong vụ chìm tàu

Sáng 19/8, đại tá Nguyễn Đức Dũng (Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Công an Đà Nẵng), cho biết VKSND Đà Nẵng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can với ông Lê Sáu (nguyên giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Đà Nẵng) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Sáu được tại ngoại.

Theo điều tra, ông Sáu bị cho rằng đã quản lý lỏng lẻo trong việc tàu du lịch Thảo Vân 2 dù không đủ điều kiện hoạt động chở khách vẫn ngang nhiên ra vào bến cảng, dẫn đến sự cố bị chìm vào tối 4/6 khiến 3 du khách thiệt mạng, hàng chục người bị thương.

Ông Lê Sáu, nguyên giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông.

Sau sự cố, ông Lê Sáu bị UBND TP Đà Nẵng đình chỉ công tác. Giải trình trước Chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ trong cuộc họp hôm 6/6, ông Sáu cho rằng khi tàu Thảo Vân 2 xuất bến có 3 nhân viên cảng vụ trong ca trực nhưng đang làm nhiệm vụ cho 6 tàu khác rời bến nên không quản lý được.

Khi khởi tố vụ án, Công an Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2 Lê Công Trí về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy; chủ tàu Võ Quốc Hùng và nhân viên bán vé tàu Nguyễn Ngọc Quân về hành vi Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn.

Tàu Thảo Vân 2 chìm trên sông Hàn. Ảnh: Nguyễn Đông.

Tối 4/6, tàu Thảo Vân 2 hoạt động du lịch "chui" nhưng lái tàu vẫn cập bến cảng sông Hàn ngay phía trước trụ sở Cảng vụ đường thủy nội địa chở khách. Khi vừa rời bến được chừng 10 phút, tàu bất ngờ bị nghiêng rồi chìm dưới sông Hàn khiến 56 người gặp nạn. Hậu quả, một người lớn và 2 trẻ em tử nạn.

Tàu Thảo Vân 2 trước đây là đò ngang, sau đó được hoán cải để chở khách. Theo đăng kiểm, tàu chỉ được chở tối đa 28 người và đang còn thời hạn đăng kiểm. Tuy nhiên, Thảo Vân 2 không đủ điều kiện vận tải hành khách như thiếu thủ tục bảo hiểm, một số cơ chế hoạt động chưa đúng mẫu... Trước khi xảy ra tai nạn 2 ngày, Cảnh sát giao thông đường thủy đã kiến nghị Sở Giao thông phải lập tức kéo tàu Thảo Vân 2 lên bờ.

