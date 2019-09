Cựu công an đánh chết người bị tăng án

Cần ThơBùi Đức Nghĩa, một trong hai cựu công an đánh chết người vi phạm giao thông, bị tăng một năm tù vì không thành khẩn ở phiên tòa phúc thẩm.

Hai bị cáo Tuấn Anh (trái) và Nghĩa tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Cửu Long.

Ngày 27/9, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm, tăng án phạt từ 8 lên 9 năm tù giam đối với Bùi Đức Nghĩa (32 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích. Cùng tội danh, Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi) bị tuyên y án 8 năm tù. Cả hai là cựu công an viên của quận Ô Môn.

Theo án sơ thẩm, tối 9/8/2018, Tuấn Anh cùng 7 người ở Công an quận Ô Môn đi tuần tra trên địa bàn. Đến khuya, họ phát hiện anh Nguyễn Chí Hiếu (30 tuổi) chạy xe máy lạng lách, biểu hiện say xỉn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Anh Hiếu xuất trình giấy tờ, không đồng ý đo nồng độ cồn và cởi áo thách thức tổ tuần tra nên bị đưa về trụ sở Công an phường Phước Thới làm việc. Tại đây, nam thanh niên cho rằng mình không vi phạm nên không ký biên bản.

Xảy ra cãi vã, Bùi Đức Nghĩa, cán bộ Công an phường Phước Thới, lao đến đấm đá Hiếu. Sau đó, Nghĩa và Tuấn Anh lôi người này ra đường tiếp tục đánh. Sự việc được tổ tuần tra can ngăn.

Anh Hiếu sau đó nằm ngủ bên vệ đường, sáng hôm sau mới gọi điện kể cho bạn nghe, nhờ chở đi bệnh viện nhưng không qua khỏi sau ba ngày chữa trị.

Kết quả giám định pháp y xác định, nạn nhân chết có nguyên nhân do bị tác động của vật tày vào vùng bụng với một lực mạnh.

Hồi tháng 7, tòa sơ thẩm nhận định hành vi của hai cựu công an viên không chỉ xâm phạm đến tính mạng sức khỏe con người mà còn thể hiện sự xem thường pháp luật và tuyên phạt mỗi bị cáo 8 năm tù.

Cả hai sau đó kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong khi gia đình bị hại cho rằng con mình chết oan uổng nên cũng kháng cáo yêu cầu tăng mức bồi thường và tăng hình phạt đối với hai cựu công an.

Tại tòa phúc thẩm, Tuấn Anh và Nghĩa không bổ sung thêm chứng cứ và tình tiết mới. Cả hai thừa nhận do nóng giận khi anh Hiếu không chịu ký vào biên bản vi phạm chứ không có ý đánh chết. Riêng Nghĩa cho rằng nạn nhân tử vong là do bệnh viện tắc trách chứ không phải do bị đánh và yêu cầu làm rõ vấn đề này. Còn Tuấn Anh đã thừa nhận hành vi sai trái, thành khẩn khai báo.

Đại diện VKSND TP Cần Thơ cho rằng, hồ sơ bệnh án thể hiện rõ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã thực hiện khám chữa bệnh theo đúng quy trình, nguyên nhân dẫn đến bị hại tử vong là do hai bị cáo đánh.

HĐXX nhận định hành vi của hai bị cáo có tính chất côn đồ. Riêng bị cáo Nghĩa không ăn năn hối cải nên tăng án phạt. Tòa cũng không chấp nhận yêu cầu tăng mức bồi thường của phía bị hại vì không phù hợp với quy định của pháp luật.

Cửu Long