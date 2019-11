Cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm tiếp tục bị truy tố

Ông Hà Văn Thắm cấp hạn mức tín dụng 250 tỷ đồng dù cựu chủ tịch Vina Megastar thế chấp trái luật dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính.

VKSND Tối cao hôm nay ban hành cáo trạng truy tố cựu chủ tịch Ngân hàng Oceanbank Hà Văn Thắm (47 tuổi) về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo khoản 4 điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can thứ hai của vụ án là Nguyễn Hoàng Long (47 tuổi, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị, tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hành vi phạm tội của Hà Văn Thắm và Nguyễn Hoàng Long thực hiện trước ngày 1/1/2018 - thời điểm Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực. Tuy nhiên, áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo theo Nghị quyết của Chính phủ, VKSND Tối cao áp dụng tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo điều 179, khoản 3 Bộ luật Hình sự năm 1999 để truy tố và xét xử với Hà Văn Thắm; áp dụng khoản 4 điều 139 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Bộ luật Hình sự 1999 với Nguyễn Hoàng Long.

Theo cáo trạng, năm 2012, do cần tiền trả nợ cho các khoản vay đến hạn, sử dụng cá nhân, chi phí cho hoạt động doanh nghiệp, bị can Long thế chấp quyền sử dụng đất tại phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) và số 254 Thụy Khuê để OceanBank cấp hạn mức tín dụng 100 tỷ đồng cho Công ty Megastar.

Danh nghiệp này sau đó thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là Dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính. Theo nhà chức trách, dự án không đủ giá trị pháp lý cho Hợp đồng hạn mức tín dụng nhưng ông Thắm vẫn ký quyết định cấp hạn mức tín dụng thành 250 tỷ đồng.

Bị can Long sau đó chỉ đạo thuộc cấp lập hợp đồng/hóa đơn khống để OceanBank giải ngân cho vay 224,391 tỷ đồng. Khoản này được Long dùng trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng cá nhân.

Do OceanBank đã thu được gần 133 tỷ đồng, số còn lại hơn 91 tỷ đồng được xác định do bị can Long chiếm đoạt của OceanBank.

VKSND Tối cao xác định hành vi của bị can Thắm đã vi phạm điều 94, khoản 3 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 cùng Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Ngân hàng Nhà nước và quyết định 092/2007/QC-HĐQT ngày 12/4/2007 của OceanBank.

Do liên quan vụ án khác, Long đang thi hành bản án 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cựu chủ tịch OceanBank bị phạt tù chung thân về các tội: Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.