Cựu chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông hầu toà

Phú ThọÔng Đặng Anh Tuấn (49 tuổi, cựu chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông) là bị cáo duy nhất trong vụ án dự kiến xét xử ngày 25/11.

Ông Đặng Anh Tuấn bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 1 điều 356 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù 1-5 năm.

Phiên xét xử mở tại TAND tỉnh Phú Thọ do thẩm phán Tạ Văn Thành làm chủ toạ. Ông Đặng Anh Tuấn có bốn luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, gồm các ông: Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh, Nguyễn Duy Nguyên, Bùi Quang Hưng. Tất cả đều thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội.

Cựu bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn bị triệu tập đến phiên xử với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Ông Trương Minh Tuấn đang bị tạm giam, là bị can trong vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại dự án MobiFone mua AVG, sẽ xét xử từ ngày 16/12 đến 31/12 tại TAND Hà Nội.

Ông Đặng Anh Tuấn. Ảnh: Báo Thanh tra.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, tháng 10/2016, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phát hiện 14 game trên mạng Internet hoạt động có dấu hiệu cờ bạc nên Bộ lập đoàn kiểm tra với 5 thành viên. Ông Đặng Anh Tuấn không thuộc đoàn này song cấp dưới của ông là Phó chánh Thanh tra Đinh Tiến Dũng làm trưởng đoàn.

Quá trình kiểm tra, đoàn có ba báo cáo xác định nhiều cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng nguồn tài nguyên Internet để vận hành trò chơi điện tử có yếu tố cờ bạc. Trong số này có game RikVip liên quan Công ty VTC Online đã bị chuyển qua cơ quan công an xử lý từ tháng 9/2016 song vẫn hoạt động dưới tên miền Tip.Club.

Ông Dũng đã gửi ba báo cáo xác định rõ các cá nhân, tổ chức vi phạm và đề xuất biện pháp giải quyết đến Chánh thanh tra Đặng Anh Tuấn và Bộ trưởng Trương Minh Tuấn.

Hai trong ba báo cáo nêu game bài Tip.Club vẫn hoạt động mạnh, thậm chí quảng cáo rầm rộ, công khai bán thẻ nạp tiền cho game trên trang thông tin điện tử. Game này do Công ty TNHH đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao (CNC) phát triển, có sự liên kết và được điều hành bởi một số cán bộ tại Cục C50 (Bộ Công an). Đoàn kiểm tra đề xuất chuyển sang cơ quan công an, xử lý các sản phẩm trò chơi điện tử trên mạng có dấu hiệu hình sự.

Theo cáo trạng, ông Đặng Anh Tuấn không chỉ đạo mà còn nhắn tin yêu cầu người lập báo cáo ghi thêm đề xuất "dừng đoàn kiểm tra". Khi không được đáp ứng, ông Tuấn chỉ đạo cấp dưới soạn văn bản đề xuất Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho dừng đoàn kiểm tra với các lý do: báo cáo của đoàn kiểm tra chỉ là tổng kết, đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ... Vì vậy, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đồng ý dừng đoàn kiểm tra khi các trò chơi trên mạng và các hành vi liên quan chưa được xử lý.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của ông Đặng Anh Tuấn là cố ý làm trái công vụ, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức lợi dụng mạng internet vận hành game đánh bạc trong thời gian dài. Trong số này có game bài Tip.Club có hàng nghìn đại lý, thu hút hơn 43 triệu tài khoản.

Việc đưa ông Đặng Anh Tuấn ra xét xử nằm trong diễn biến điều tra, xét xử giai đoạn hai vụ án đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỷ đồng qua game RikVip/Tip.Club do Nguyễn Văn Dương (cựu chủ tịch CNC) và Phan Sào Nam (cựu chủ tịch VTC Online) tổ chức, có bảo kê của cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa.

Trong 92 bị cáo, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh bị kết án 9 năm tù, cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa nhận 10 năm tù; Nguyễn Văn Dương bị phạt 9 năm tù, Phan Sào Nam lĩnh 5 năm tù.