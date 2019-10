Cựu cảnh sát hối hận vì quá khứ 'nông nổi'

TP HCMLàm cảnh sát nhiều năm, Trịnh Hữu Vinh mới biết mình từng bị truy nã vì tham gia cướp giật tài sản hơn 10 năm trước, nên ra đầu thú.

Ngày 16/10, Trịnh Hữu Vinh, 30 tuổi, cựu cán bộ Công an quận Bình Thạnh, được TAND TP HCM giảm án từ 3 năm 6 tháng xuống còn 2 năm tù về tội Cướp giật tài sản, do có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: thời gian phục vụ trong ngành công an đạt được nhiều thành tích, hậu quả vụ án hạn chế...

Trước đó Vinh thừa nhận hành vi sai phạm, tỏ ra ăn năn và cho rằng chỉ vì một phút nông nổi thời trẻ mà đánh mất tất cả sự nghiệp, tương lai. "Bị cáo rất hối hận về việc làm của mình, mong tòa xem xét", Vinh nói.

Hơn 12 năm trước, trưa 6/7/2007, Vinh chở Trần Thạch Kiên, cùng nhóm bạn chạy xe trên đường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú). Thấy nam thanh niên ngồi sau xe máy cầm điện thoại, Kiên rủ cả nhóm giật, bán lấy tiền ăn chơi.

Vinh áp sát xe nam thanh niên để Kiên giật phăng chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ trốn. Nạn nhân cùng nhiều người dân truy đuổi nhưng bị bạn của Vinh cản đường. Đến ngã ba đường Âu Cơ - Nguyễn Văn Săng, hai đồng phạm của Kiên bị người dân bắt, riêng anh ta và Kiên chạy thoát. Tuy nhiên, cả hai sau đó nhắn tin trả điện thoại cho nạn nhân. Vinh bỏ trốn khỏi địa phương nên bị phát lệnh truy nã.

Vài tháng sau Vinh về nhà, không biết mình bị truy nã. Từ tháng 2/2008 đến tháng 9/2010, anh ta làm công dân phục vụ có thời hạn tại Phòng chiến sĩ bảo vệ Công an TP HCM, sau đó theo học trường Đại học Cảnh sát nhân dân đến tháng 8/2015.

Tốt nghiệp, Vinh về công tác tại Công an quận Bình Thạnh, tiếp đó chuyển lên Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP HCM. Đến cuối năm 2018, phát hiện mình bị truy nã, Vinh đến công an đầu thú. Anh ta bị tước quân tịch và khai trừ khỏi Đảng.

Năm 2008, Kiên và các đồng phạm bị xử phạt từ 1 năm 6 tháng (án treo) đến 4 năm tù.

Bình Nguyên