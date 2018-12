Cựu cán bộ thuế TP HCM tống tiền doanh nghiệp, gây rối tại tòa

Chiều 27/6, sau hai ngày xét xử, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Thanh Nga (46 tuổi, nguyên Đội trưởng Kiểm tra thuế số 4 - Chi cục thuế quận 8) 7 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, gây mất lòng tin của người dân.

Trong khi HĐXX tuyên án, bà Nga nhiều lần lớn tiếng cắt lời chủ tọa, cho rằng mình bị oan, tòa chưa xem xét đầy đủ, khách quan các tình tiết của vụ án đã đưa ra phán quyết.

Chủ tọa yêu cầu bà ta giữ bình tĩnh, nếu không đồng ý bản án có quyền kháng cáo. Tuy nhiên, bị cáo vung tay, lớn tiếng: "Không có kháng cáo gì ở đây, VKS cáo buộc không đúng sự thật".

Do hành vi của Nga gây mất trật tự phiên xử, cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã can thiệp, trấn an bà ta.

Bị cáo Nga tại tòa. Ảnh: Kỳ Hoa.

Đội trưởng Kiểm tra thuế số 4 bị cáo buộc lợi dụng quy định các doanh nghiệp vàng bạc nộp thuế dựa vào doanh thu kê khai, để đe dọa "sẽ kiểm tra doanh thu, điều chỉnh tăng thuế" nhằm tống tiền họ.

Nhiều lần Nga yêu cầu bà Ngọc (đại diện Công ty TNHH Vàng bạc Phương Anh) đến Chi cục thuế quận 8 dù không có giấy mời cũng như không lập biên bản. Tại đây, nữ cán bộ đe dọa bà Ngọc phải chi 15 triệu đồng mỗi tháng nếu không sẽ cho kiểm tra tăng mức thu thuế Công ty Phương Anh.

Cuối tháng 5/2016, Nga thúc giục bà Ngọc đưa 100 triệu đồng, gồm 90 triệu đồng phí "lót tay" của 6 tháng và 10 triệu tiền phục vụ kiểm tra thuế. Bức xúc, bà Ngọc làm đơn tố cáo.

Đến ngày 7/6/2016, bà Ngọc đến chỗ hẹn với Nga. Khi nữ cán bộ thuế nhận bọc tiền thì bị cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Nhà chức trách xác định hành vi của bà Ngọc nhằm mục đích cung cấp tài liệu cho cơ quan điều tra nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại tòa, Nga một mực chối tội, cho rằng bà Ngọc tự đưa số tiền trên. HĐXX sau đó đã phát đoạn phim có nội dung bà Ngọc đưa bọc tiền đến lúc lực lượng công an ập vào bắt Nga.

