Cướp giả cảnh sát hình sự ở Sài Gòn

TP HCMTrịnh Minh Vương, 24 tuổi, cùng đồng phạm xưng là cảnh sát hình sự, đe doạ những người bán xe máy không giấy tờ, buộc đưa tiền sẽ cho qua.

Ngày 6/12, Trịnh Minh Vương và 6 đồng phạm bị Công an TP HCM bắt giam về hành vi Cướp tài sản.

Băng cướp giả cảnh sát. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, nhóm Vương liên hệ những người đăng bán xe không rõ nguồn gốc trên Facebook, Zalo, chotot.vn... vờ hỏi mua, hẹn xem xe ở các địa điểm chúng chọn sẵn. Khi người bán mang xe đến, chúng bất ngờ rút còng số 8, khống chế, giơ "thẻ đỏ" xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu đem xe về trụ sở làm việc.

Trên đường đi, chúng tra hỏi về nguồn gốc xe máy, hoàn cảnh gia đình, tiền án, tiền sự rồi hù dọa cho nạn nhân sợ, xin xỏ. Lúc này Vương sẽ xuất hiện, xưng là "sếp tổ công tác" vờ thông cảm để nhận tiền, tài sản nạn nhân "lót tay".

Cuối tháng 11, khi nhóm Vương vừa rút "thẻ đỏ" hăm dọa một người tại khu vực đường số 5, khu đô thị Sa La (phường An Lợi Đông, quận 2) thì cảnh sát ập vào bắt giữ. Lực lượng chức năng thu 14 xe máy, một súng dạng Rulô bắn đạn cao su, nhiều viên đạn, giấy chứng nhận Công an nhân dân giả, bảng tên Công an nhân dân giả, 3 bộ đàm, 5 roi điện, 3 còng số 8, bình xịt hơi cay...

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Vương và đồng phạm khai đã cướp trót lọt hơn 20 vụ tại TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An... Cảnh sát đang kêu gọi nạn nhân của chúng đến phối hợp điều tra.

Quốc Thắng