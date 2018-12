Cuộc sống đại gia của trùm đường dây cá độ gần 8.000 tỷ đồng

Bộ Công an phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên tỉnh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can những người tham gia tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ do Bùi Khắc Hiền (52 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu.

Từ đầu tháng 6, khi mùa bóng đá Euro rục rịch bắt đầu, các trinh sát Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công) phát hiện đường dây cá độ liên tỉnh với lượng tiền giao dịch “khủng”. Bùi Khắc Hiền bị xác định là chủ mưu, tổ chức mạng lưới chân rết ở Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hoá… Hai chuyên án mang bí số 416B và 216C được C50 xác lập để triệt phá đường dây này.

Ngày 12/6, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét, bắt Hiền cùng 22 người. Nhà chức trách công bố đây là đường dây cá độ, lô đề, xóc đĩa qua mạng Internet, đánh bạc theo kiểu tín chấp. Khác với những đường dây cá độ bị triệt phá trước đó phải đặt tiền cho từng trận đấu nhằm tránh bị “bùng tiền” từ người chơi, đường dây của Hiền đều là “dân anh chị” nên sẽ ứng trước một khoản nhất định. Sau khoảng một tuần, việc thanh toán giữa con bạc và “nhà cái” mới thực hiện. Hình thức chơi này vì thế đã lôi kéo nhiều người tham gia…

Hiền khai chơi cá độ qua trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài, giao diện bằng tiếng Việt. Kết quả thắng thua sẽ quy đổi ra tiền thật để thanh toán trực tiếp với người tổ chức theo tỷ lệ 25.000-100.000 đồng/điểm.

Cơ quan điều tra quy kết, đường dây do Hiền cầm đầu đã giao dịch số tiền hơn 7.600 tỷ đồng.

Khám xét tại một nhánh của đường dây cá độ 7.600 tỷ đồng.

"Đại lý" ở các tỉnh thường được tổ chức tại một quán Internet, được trang bị tivi màn hình lớn để các con bạc vừa đặt cửa, vừa trực tiếp theo dõi trận đấu. Người chơi có thể đến trực tiếp hoặc gọi điện đặt cửa trong khoảng thời gian từ 20h hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Theo cán bộ điều tra, với lượng tiền khủng từ việc điều hành đường dây cá độ bóng đá qua mạng, Hiền đã tậu xe Mercedes S500 (trị giá hơn 5 tỷ đồng), hưởng cuộc sống đại gia, thường ăn chơi tại các tụ điểm sang trọng ở Hà Nội.

Trong các giao dịch, Hiền ít khi lộ diện và thường giao đàn em, vợ ra mặt. Cơ quan chức năng đã thu chiếc Mercedes S500, 200 triệu đồng cùng nhiều thiết bị dùng cá độ...

Trước thành tích triệt phá đường dây cá độ “khủng” trên, Bộ trưởng Công an đã gửi thư khen với các lực lượng tham gia.

Hoàng Việt

Xem thêm

* Cuộc sống 'đế vương' của trùm ma túy Tàng Keangnam

* Kẻ 'trộm nhà Bí thư huyện' từng là đại gia ở Hà Nội