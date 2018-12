Công ty sản xuất kem dưỡng da không đảm bảo vệ sinh

Cơ sở sản xuất kem dưỡng da bị đoàn liên ngành kiểm tra. Ảnh: Nguyệt Triều

Chiều 6/5, Công an kinh tế thị xã Thuận An và Quản lý thị trường số 2 (Bình Dương) bất ngờ kiểm tra chi nhánh công ty sản xuất thương mại mỹ phẩm do bà Bùi Thị Minh Nhựt (36 tuổi) làm giám đốc.

Đoàn kiểm tra phát hiện nhiều thùng nguyên liệu làm kem dưỡng da, kem trắng da được bỏ trong những thùng nhựa nhiều bụi bặm; điều kiện sản xuất không đảm bảo; nhà kho chứa hàng nghìn hộp, bao bì sản phẩm ghi trước ngày sản xuất và hạn sử dụng.

Nguyên liệu sản xuất kem dưỡng da đựng trong nhiều thùng nhựa bẩn. Ảnh: Nguyệt Triều

Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương cho biết, tại thời điểm tra, nữ giám đốc không đưa ra được các chứng từ nhập các nguyên liệu để sản xuất sản phẩm. Đoàn đã lập biên bản các sai phạm của doanh nghiệp và tiến hành lấy mẫu các sản phẩm để kiểm tra, xử lý.

Nguyệt Triều