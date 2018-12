Công bố hình ảnh nhận diện nghi can cướp ngân hàng ở Huế

Hôm nay, Công an Thừa Thiên - Huế phát thông báo gửi tới các đơn vị trong tỉnh với nội dung truy tìm tên cướp ngân hàng 25-30 tuổi, cao khoảng 1,7m.

Tên cướp lúc gây án. Ảnh cắt từ hình ảnh camera do công an cung cấp.

Thời điểm cướp 725 triệu đồng ở chi nhánh ngân hàng BIDV trên đường Mai Thúc Loan (Huế), hắn mang túi xách màu đen, đội mũ bảo hiểm có gương chắn gió màu đen, mặc áo da màu đen, quần bò màu tối, mang giày bata màu trắng có sọc xanh phía sau.

Các tờ thông báo đang được công an khu vực chuyển tới nhiều quán cà phê, địa điểm kinh doanh, nhà dân...

Riêng bản thông báo do Công an phường An Đông phát ra có khoản tiền thưởng 10 triệu đồng cho ai biết được người đã sử dụng chiếc xe này.

Cuối giờ chiều 8/12, cảnh sát cho hay chiếc Attila màu trắng tên cướp sử dụng để đi đến ngân hàng và phóng bỏ chạy mang biển số 52Z5- 3962 đã được tìm thấy. Chiếc xe sẽ được coi là một trong những manh mối giúp tìm nhanh ra thủ phạm.

Thông báo của công an một phường tại Huế. Ảnh: Võ Thạnh.

Chiều 6/12, một kẻ bịt mặt đã vào chi nhánh ngân hàng, dí súng uy hiếp các nhân viên lấy đi nhiều cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng. Hắn phóng xe Attila bỏ chạy và bị một người dân truy đuổi.

Đi vòng vèo qua vài con phố vắng, kẻ này dừng lại, rút súng bắn trả song viên đạn đi sượt. Khi hắn định bắn tiếp phát thứ hai, người truy đuổi vội nấp sau xe máy và khi ngẩng lên thì đã mất dấu.

Chiếc Attila do tên cướp sử dụng khi tháo chạy.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, nghi can cướp ngân hàng đã sử dụng súng nén khí gas, đạn bi. Các camera tại ngân hàng đã ghi lại được hình ảnh lúc gây án của tên cướp.

Võ Thạnh