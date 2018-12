Công an TP HCM yêu cầu điều tra 2 vụ đâm chém trước tiệm xăm mình

Hai vụ đâm chém liên tiếp của giang hồ trước tiệm xăm mình Sài Gòn

Ngày 29/8, Công an TP HCM yêu cầu Công an huyện Củ Chi báo cáo việc xảy ra 2 vụ đâm chém bằng mã tấu, dao, rựa... giữa các nhóm thanh niên trước cửa tiệm xăm mình ở địa phương, được camera an ninh ở đây ghi được.

Hình ảnh 2 băng nhóm ẩu đả bằng mã tấu, rựa. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh đầu tiên được cho xảy ra đêm 17/7, khi nhóm thanh niên ngồi trước tiệm xăm mình tại Tỉnh lộ 8 (xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi) bất ngờ bị 4 người đeo khẩu trang, đi 2 xe máy, mang theo mã tấu lao vào chém tới tấp rồi nhanh chóng bỏ đi.

Cùng địa điểm, đoạn video khác được cho là ghi lại hình ảnh ngày 22/8. Nhóm người đang ngồi trước cửa tiệm thì 4 xe máy chở nhiều thanh niên cầm dao rựa, mã tấu, gậy gộc... đến. Nhóm này sau đó xông vào đuổi chém những người trước tiệm xăm.

Một lúc sau xuất hiện thêm nhóm nữa, chở theo bao đựng hung khí. Cãi vã xảy ra, một thanh niên bất ngờ tấn công khiến 2 bên ẩu đả gây náo loạn đường phố.

Chủ cửa hàng xăm mình nói rằng không biết những người này là ai. Công an huyện Củ Chi cho biết đã vào cuộc điều tra nhưng từ chối cung cấp thông tin.

Quốc Thắng