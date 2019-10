Công an TP HCM điều tra vụ 'Phó chánh án chiếm nhà'

Hồ sơ vụ Phó chánh án quận 4 Nguyễn Hải Nam, bị cáo buộc xâm phạm chỗ ở của người khác, được chuyển cho Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền.

Động thái này được Công an quận 1 đưa ra ngày 23/10, sau 3 tuần bắt giam thẩm phán Nguyễn Hải Nam (45 tuổi) và Lâm Hoàng Tùng (28 tuổi, giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng Nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM). Sau khi điều tra ban đầu, Công an quận 1 căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 268 Bộ luật TTHS - thẩm quyền truy tố và xét xử bị can, bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, thuộc cơ quan tố tụng cấp thành phố.

Một số người liên quan vụ án, trong đó có người đàn bà tên Tâm, đang được cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm.

Bị can Nguyễn Hải Nam (đeo kính) tại buổi thực nghiệm hiện trường vụ "chiếm nhà". Ảnh: Quỳnh Trần.

Theo điều tra ban đầu, chiều 19/9, Nguyễn Hải Nam, Lâm Hoàng Tùng cùng hơn chục người mặc đồng phục công ty bảo vệ, nhân viên văn phòng thừa phát lại đến nhà bà Hoàng Thị Thu Thảo (36 tuổi) ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Họ nói "đến để phong tỏa tài sản" và niêm phong tất cả đồ đạc.

Người nhà bà Thảo phản ứng nhưng ông Nam, Tùng và Tâm (người đàn bà áo vàng) mỗi người bế một đứa con của bà Thảo (từ 3 tháng đến 3 tuổi) đưa lên taxi. Người nhà bà Thảo tri hô, hàng xóm chạy tới can ngăn khiến tài xế taxi phải từ chối chở các cháu bé đi. Nhóm bảo vệ đóng cửa nhà, chiếm đóng bên trong không cho bất kì người nhà bà Thảo vào. Ông Nam, Tùng để những đứa trẻ vào nôi trước cửa nhà rồi bỏ đi.

Lâm Hoàng Tùng khai hùn tiền mua nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm với Chi và để bà này đứng tên. Khi mua căn nhà này, bà Thảo xây sai giấy phép nên bà Chi (đứng tên nhà) bị Thanh tra Sở Xây dựng xử phạt, đình chỉ thi công và yêu cầu khắc phục. Do Thảo không hợp tác, Chi không thể làm hoàn công, không thể tiếp tục hợp đồng sang tên, lấy tiền của Thảo. Bà Chi ủy quyền cho Tùng giải quyết tranh chấp liên quan căn nhà.

Tùng nhiều lần đề nghị chị Thảo khắc phục công trình sai phạm, hoặc giao lại để anh ta làm nhưng không được chấp thuận. Do đó, Tùng gửi thông báo ngày 19/9 sẽ đến lấy lại căn nhà để tự khắc phục sai phạm, thuê Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Thành Hồ (huyện Bình Chánh) và Văn phòng Thừa phát lại quận 1 đến lập vi bằng lấy lại căn nhà. Lúc đó cửa mở, Tùng vào trong nói người nhà chị Thảo là "nhà này của tôi, mọi người nên tự nguyện ra ngoài". Do những người phụ nữ để 3 đứa trẻ lại nên Tùng, Nam và người của văn phòng thừa phát lại phải bế các cháu đưa lên taxi để giao cho chị Thảo.

Còn thẩm phán Nguyễn Hải Nam khai không biết căn nhà này đang tranh chấp nhưng biết nhà này do gia đình chị Thảo quản lý, sử dụng.

Quốc Thắng